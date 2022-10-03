Матч Реал – Шахтер обслужит словацкая бригада судей

В среду, 5 октября «Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Шахтером». УЕФА назначил судей на матч.

Поединок обслужит словацкая бригада во главе с Иваном Кружляком. Помогать ему будут лайнсмены Бранислав Ханчко и Ян Позор. Четвертый арбитр – Петер Кралович. Арбитр ВАР – Овидиу Хацеган из Румынии.

Ранее Кружляк трижды работал на матчах «Шахтера», все три матча «горняки» выиграли: 2:0 у «Истанбул Башакшехиром» в 2016 году, 3:2 над «Хоффенхаймом» в 2018 году и 3:0 над «Вольфсбургом» в 2020 году.