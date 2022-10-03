Состоялась жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов

В Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА, проведена жеребьевка групповой стадии женской Лиги чемпионов УЕФА. По четырем квартетам распределены 16 клубов.

Группа А: «Челси» Англия, «ПСЖ» Франция, «Реал» Испания, «Влазния» Албания

Группа B: «Вольфсбург» Германия, «Славия» Чехия, «Санкт-Пельтен» Австрия, «Рома» Италия

Группа C: «Лион» Франция, «Арсенал» Англия, «Ювентус» Италия, «Цюрих» Швейцария

Группа D: «Барселона» Испания, «Бавария» Германия, «Русенгорд» Швеция, «Бенфика» Португалия

Групповой турнир розыгрыша женской Лиги чемпионов-2022/2023 состоится с 19 октября по 22 декабря.

Напомним, участницей основного турнира розыгрыша ЛЧ пыталась стать украинская команда «Ворскла-Харьков-2» из Полтавы (экс-«Жилстрой-2» Харьков). Однако в плей-офф раунде квалификации она проиграла по сумме двух встреч албанской «Влазнии» – 1:1 и 1:2 в ответной игре на выезде.