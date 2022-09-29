Влазния – Ворскла-Харьков-2 – 2:1. Драма в концовке. Видео голов и обзор

28 сентября в 17:00 на стадионе Лоро Боричи в албанском Шкодере состоялся матч квалификации женской Лиги чемпионов между командами «Влазния» и «Ворскла-Харьков-2».

Полтавско-харьковская команда под руководством Натальи Зинченко в первой встрече неделей ранее сыграла вничью (1:1), а вот во втором матче проиграла (1:2). К сожалению, украинская команда прекратила выступления в женской Лиге чемпионов 2022/23.

Женская Лига чемпионов. Квалификация

2-й матч, 28 сентября, Шкодер (Албания)

Влазния (Албания) – Ворскла-Харьков-2 (Украина) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Паттерсон, 35, Бериша, 89 – Корсун, 85.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча