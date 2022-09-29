Влазния – Ворскла-Харьков-2 – 2:1. Драма в концовке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор второго матча плей-офф квалификации женской ЛЧ
28 сентября в 17:00 на стадионе Лоро Боричи в албанском Шкодере состоялся матч квалификации женской Лиги чемпионов между командами «Влазния» и «Ворскла-Харьков-2».
Полтавско-харьковская команда под руководством Натальи Зинченко в первой встрече неделей ранее сыграла вничью (1:1), а вот во втором матче проиграла (1:2). К сожалению, украинская команда прекратила выступления в женской Лиге чемпионов 2022/23.
Женская Лига чемпионов. Квалификация
2-й матч, 28 сентября, Шкодер (Албания)
Влазния (Албания) – Ворскла-Харьков-2 (Украина) – 2:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Паттерсон, 35, Бериша, 89 – Корсун, 85.
Видеообзор матча
Полная видеозапись матча
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