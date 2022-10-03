Чеферин намерен остаться во главе УЕФА
Словенец рассчитывает на еще один срок руководства организацией
Действующий глава Европейского футбольного союза Александер Чеферин заявил, что намерен баллотироваться на новый срок. Вероятнее всего, он будет единственным кандидатом на пост президента УЕФА.
Также 54-летний Чеферин признался, что отказался от борьбы за пост президента ФИФА. По его словам, Европа вообще не будет выставлять своего кандидата на выборах нового главы Международной федерации.
Напомним, Александер Чеферин руководит УЕФА с сентября 2016 года.
Ранее Чеферин признался в нежелании возвращать к международным стартам сборную рф как представительницу страны-агрессора.
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