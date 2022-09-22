Президент УЕФА: «Сейчас не можем обсуждать возвращение сборной россии»

Президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что до завершения войны в Украине сборная россии останется без официальных турниров и матчей.

«Мы надеемся, что война завершится как можно скорее и сборная россии сможет участвовать в наших турнирах. Однако сейчас мы даже не можем обсуждать этот вопрос. Это политика и спорт».

«УЕФА выступает за мир, и мы надеемся, что скоро все закончится. После этого будет наше решение», - сказал Чеферин.

На неделе стало известно, что россия пропустит Евро-2024.