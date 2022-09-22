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Чемпионат Европы
22 сентября 2022, 08:09 |
383
0

Президент УЕФА: «Сейчас не можем обсуждать возвращение сборной россии»

Александер Чеферин пока не готов возвращать сборную страны-агрессора

22 сентября 2022, 08:09 |
383
0
Президент УЕФА: «Сейчас не можем обсуждать возвращение сборной россии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что до завершения войны в Украине сборная россии останется без официальных турниров и матчей.

«Мы надеемся, что война завершится как можно скорее и сборная россии сможет участвовать в наших турнирах. Однако сейчас мы даже не можем обсуждать этот вопрос. Это политика и спорт».

«УЕФА выступает за мир, и мы надеемся, что скоро все закончится. После этого будет наше решение», - сказал Чеферин.

На неделе стало известно, что россия пропустит Евро-2024.

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Александер Чеферин УЕФА российско-украинская война сборная россии по футболу
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Источник L'Equipe
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