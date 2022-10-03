ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера забил свой первый гол в MLS с мая

Вчера, 2 октября, состоялся матч регулярного сезона MLS между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Реал Солт-Лейк».

Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Отметим, что на 17-й минуте игры экс-игрок «Барселоны» Рики Пуч не реализовал пенальти. К следующему 11-метровому подошел экс-лидер донецкого «Шахтера» Дуглас Коста.

Коста выступал за украинскую команду в период с 2010 по 2015 года. Всего в составе «Шахтера» он провел 149 матчей и забил 29 голов. Далее бразилец поиграл за «Баварию», «Ювентус», «Гремио». С 2022 года Дуглас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Этот гол для Косты стал третьим в футболке американского клуба. Последний свой мяч он забивал в конце мая, после чего практически сразу выбыл на 4 месяца из-за травмы.

К слову, из звездных игроков не только Коста и Пуч «отличились» на поле. Экс-игрок «МЮ» и «Реала» Чичарито на 45-й минуте встречи получил желтую карточку.

Ранее Дуглас Коста схлопотал красную карточку после того, как заступился за партнера по команде.

MLS

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Реал Солт-Лейк» – 1:1

Голы: Дуглас Коста, 68 (пен.) – Кордова, 25