Сорвался с цепи. Экс-игрока Шахтера удалили в матче MLS

32-летний вингер «Лос-Анджелес Гэлакси» Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», подвел свою команду в недавнем поединке чемпионата MLS против «Колорадо Рэпидс».

На 62-й минуте матча, когда счет был уже 4:0 в пользу «Лос-Анджелес Гэлакси», Дуглас Коста заступился за своего партнера по команде Самюэля Грансира. Француз попробовал пробросить мяч между ног сопернику, в ответ на что тот разъярился и полез выяснять отношения с обидчиком. Подбежавший Дуглас Коста сбил с ног игрока «Колорадо Рэпидс», после чего оттолкнул ладонью в лицо другого соперника, который также предпочел упасть.

📹 Se le salió la cadena a Douglas Costa. Empujón a Michael Barrios y manotazo en la cara a Felipe Gutierrez. Con 10 se queda LA Galaxy que golea 4-0 a Colorado.



📍Acaba de salir sustituido Diego Rubio en Colorado. pic.twitter.com/OhlJYVX406 — DiegoConstanzoVideos (@Diegovideos2) September 18, 2022

Неудивительно, что бразилец увидел перед собой прямую красную карточку и около получаса его команда была вынуждена играть в меньшинстве.

Тем не менее, матч завершился убедительной победой «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 4:1.

На счету Дугласа Косты 12 матчей, 1 забитый мяч и 1 результативная передача в нынешнем сезоне MLS.