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22 сентября 2022, 12:44 | Обновлено 22 сентября 2022, 12:47
784
0

Сорвался с цепи. Экс-игрока Шахтера удалили в матче MLS

Дуглас Коста заступился за партнера, но не сдержал эмоций

22 сентября 2022, 12:44 | Обновлено 22 сентября 2022, 12:47
784
0
Сорвался с цепи. Экс-игрока Шахтера удалили в матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний вингер «Лос-Анджелес Гэлакси» Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», подвел свою команду в недавнем поединке чемпионата MLS против «Колорадо Рэпидс».

На 62-й минуте матча, когда счет был уже 4:0 в пользу «Лос-Анджелес Гэлакси», Дуглас Коста заступился за своего партнера по команде Самюэля Грансира. Француз попробовал пробросить мяч между ног сопернику, в ответ на что тот разъярился и полез выяснять отношения с обидчиком. Подбежавший Дуглас Коста сбил с ног игрока «Колорадо Рэпидс», после чего оттолкнул ладонью в лицо другого соперника, который также предпочел упасть.

Неудивительно, что бразилец увидел перед собой прямую красную карточку и около получаса его команда была вынуждена играть в меньшинстве.

Тем не менее, матч завершился убедительной победой «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 4:1.

На счету Дугласа Косты 12 матчей, 1 забитый мяч и 1 результативная передача в нынешнем сезоне MLS.

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Дуглас Коста Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси MLS удаление с поля выбор редакции
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Источник Sport.ua
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