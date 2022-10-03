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  4. БАНДУРА: «Не помню, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов»
Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 15:09 |
169
0

БАНДУРА: «Не помню, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов»

Голкипер «Миная» - о матче против «Динамо»

03 октября 2022, 15:09 |
169
0
БАНДУРА: «Не помню, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов»
ФК Минай. Александр Бандура

Вратарь «Миная» Александр Бандура прокомментировал поражение 0:1 от «Динамо» Киев в пятом туре УПЛ:

«Конечно можно было добиться другого результата и нужно было это делать. Но где-то, как говорится, удача нам не улыбнулась. Цыганков забил отличный гол, но там, наверное, больше все же фарта - попал слёту под самую штангу. У нас были очень хорошие моменты, но не реализовали их. Когда можно было пас отдавать - мы били, когда бить - делали передачу. Немного не хватило мастерства.

Когда с такой командой как «Динамо» прижимаешься к своим воротам, то рано или поздно пропустишь гол. Надо было оттеснять игру от своих ворот, играть повыше. У нас это моментами очень хорошо получалось.

Против «Львова» у нас и игры не было, и моментов как таковых, а в матче с киевлянами все складывалось по-другому. Надо запомнить этот матч, отбросив результат и продолжить так поступать. С таким же вдохновением и желанием. Это украинский футбол. Он сейчас настолько непредсказуем, что обыграть можно кого угодно. Это впервые в моей карьере, что настолько ровный чемпионат. Не помню такого, чтобы с «Динамо» можно было создавать столько моментов».

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Александр Бандура Минай Динамо Киев Минай - Динамо Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Минай
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