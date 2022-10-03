Владислав ДУБИНЧАК: «Постепенно выбираемся из психологической ямы»

Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак прокомментировал победу 1:0 над «Минаем» в пятом туре УПЛ:

— «Динамо» добыло минимальную победу. Какие эмоции после этого матча?

— Могу сказать, что получилась тяжелая победа для нас, но мы малыми шагами идем вперед и набираем очки. Это сейчас важно для нас в такой момент. Мы были в психологической яме, но постепенно выбираемся из нее. Надеюсь, дальше будет лучше.

— Луческу на протяжении всего матча был недоволен. Что было в раздевалке после игры?

— Не было ничего, да, он был недоволен, но его можно понять, потому что игра оставляет желать лучшего, и мы будем к этому идти.

— Тяжелые переезды и перелеты действительно влияют на футболистов?

— Да, в этом месяце у нас очень плотный график, мы будем постоянно в автобусе. На самолете летать по территории Украины нельзя, поэтому мы постоянно переезжаем в автобусе. Это влияет, поскольку бывает днем ты сидишь по 5-7 часов. Тяжело тренироваться.

— Впереди матч с «Ренном» в Лиге Европы. Что ожидаете от этого поединка?

— Понимаем, что сильный соперник. Будем готовиться, отдавать все силы на поле. Я надеюсь, мы победим, нам очень нужна победа. У нас сложная ситуация в группе, надеюсь, все будет хорошо.