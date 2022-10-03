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  4. Владислав ДУБИНЧАК: «Постепенно выбираемся из психологической ямы»
Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 14:32 |
198
1

Владислав ДУБИНЧАК: «Постепенно выбираемся из психологической ямы»

Защитник «Динамо» - о победе над «Минаем»

03 октября 2022, 14:32 |
198
1
Владислав ДУБИНЧАК: «Постепенно выбираемся из психологической ямы»
ФК Динамо Киев. Владисав Дубинчак

Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак прокомментировал победу 1:0 над «Минаем» в пятом туре УПЛ:

— «Динамо» добыло минимальную победу. Какие эмоции после этого матча?
— Могу сказать, что получилась тяжелая победа для нас, но мы малыми шагами идем вперед и набираем очки. Это сейчас важно для нас в такой момент. Мы были в психологической яме, но постепенно выбираемся из нее. Надеюсь, дальше будет лучше.

— Луческу на протяжении всего матча был недоволен. Что было в раздевалке после игры?
— Не было ничего, да, он был недоволен, но его можно понять, потому что игра оставляет желать лучшего, и мы будем к этому идти.

— Тяжелые переезды и перелеты действительно влияют на футболистов?
— Да, в этом месяце у нас очень плотный график, мы будем постоянно в автобусе. На самолете летать по территории Украины нельзя, поэтому мы постоянно переезжаем в автобусе. Это влияет, поскольку бывает днем ты сидишь по 5-7 часов. Тяжело тренироваться.

— Впереди матч с «Ренном» в Лиге Европы. Что ожидаете от этого поединка?
— Понимаем, что сильный соперник. Будем готовиться, отдавать все силы на поле. Я надеюсь, мы победим, нам очень нужна победа. У нас сложная ситуация в группе, надеюсь, все будет хорошо.

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Владислав Дубинчак Динамо Киев Минай - Динамо Украинская Премьер-лига
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Источник Профутбол
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Игорь Левченко
"Не було нічого, так, він був незадоволений, але його можна зрозуміти, тому що гра залишає бажати кращого, і ми будемо до цього йти". Чудные слова человека, который выходит из психиатрической ямы).
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