Кривбасс наконец-то открыл голевой счет в УПЛ-2022/23
Стартовая безголевая серия криворожцев составила 369 минут
Лишь в пятом туре удалось наконец-то забить первый мяч в сезоне-2022/23 «Кривбассу». Автором первого гола бело-красно-черных на 10-й минуте поединка с «Зарей» стал Алексей Хобленко, который, к слову, проводил юбилейный 100-й матч в чемпионатах Украины.
Стартовая безголевая серия криворожцев, составившая 369 минут, оказалась девятой по продолжительности в истории УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные стартовые безголевые серии
|
Игры
|
Минуты
|
Клуб
|
Сезон
|
Соперники
|
6
|
612’
|
Нефтяник
|
2007/08
|
Металлист (г) - 0:2, Шахтер (д) - 0:3,
|
|
|
|
|
Арсенал (г) - 0:3, Черноморец (д) - 0:1
|
|
|
|
|
Днепр (г) - 0:2, Металлург З (д) - 0:1
|
6
|
555’
|
Ворскла
|
1998/99
|
Прикарпатье (г) - 0:1, Кривбасс (д) - 0:0,
|
|
|
|
|
Николаев (г) - 0:1, Металлург М (д) - 0:1,
|
|
|
|
|
Динамо (г) - 0:4, Карпаты (д) - 0:0
|
5
|
534’
|
Прикарпатье
|
1992
|
Волынь (д) - 0:0, Нива Т (д) - 0:0,
|
|
|
|
|
Металлист (г) - 0:1, Нефтяник (г) - 0:1,
|
|
|
|
|
Динамо (д) - 0:0
|
5
|
459’
|
Оболонь
|
2011/12
|
Шахтер (г) - 0:4, Ворскла (д) - 0:1,
|
|
|
|
|
Динамо (г) - 0:4, Заря (д) - 0:0,
|
|
|
|
|
Таврия (г) - 0:0
|
4
|
445’
|
Кремень
|
1996/97
|
Карпаты (г) - 0:4, Ворскла (г) - 0:2,
|
|
|
|
|
Шахтер (д) - 0:1, Нива Т (г) - 0:1
|
4
|
427’
|
Нива В
|
1996/97
|
Черноморец (г) - 0:0, Днепр (г) - 0:4,
|
|
|
|
|
ЦСКА (г) - 0:1, Металлург З (д) - 0:0
|
4
|
417’
|
Борисфен
|
2003/04
|
Днепр (г) - 0:2, Металлург З (г) - 0:1,
|
|
|
|
|
Шахтер (д) - 0:1, Карпаты (д) - 0:0
|
4
|
400’
|
Торпедо
|
1993/94
|
Нива В (г) - 0:0, Шахтер (г) - 0:1,
|
|
|
|
|
Кривбасс (д) - 0:0, Черноморец (г) - 0:1
|
4
|
369’
|
Кривбасс
|
2022/23
|
Колос (г) - 0:1, Шахтер (г) - 0:1,
|
|
|
|
|
Львов (д) - 0:0, Верес (д) - 0:1
|
4
|
365’
|
Заря
|
2009/10
|
Арсенал (д) - 0:0, Оболонь (г) - 0:3,
|
|
|
|
|
Днепр (д) - 0:1, Карпаты (г) - 0:4
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