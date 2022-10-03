Кривбасс наконец-то открыл голевой счет в УПЛ-2022/23

Лишь в пятом туре удалось наконец-то забить первый мяч в сезоне-2022/23 «Кривбассу». Автором первого гола бело-красно-черных на 10-й минуте поединка с «Зарей» стал Алексей Хобленко, который, к слову, проводил юбилейный 100-й матч в чемпионатах Украины.

Стартовая безголевая серия криворожцев, составившая 369 минут, оказалась девятой по продолжительности в истории УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии