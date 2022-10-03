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Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 13:32 | Обновлено 03 октября 2022, 13:40
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Кривбасс наконец-то открыл голевой счет в УПЛ-2022/23

Стартовая безголевая серия криворожцев составила 369 минут

03 октября 2022, 13:32 | Обновлено 03 октября 2022, 13:40
1
0
Кривбасс наконец-то открыл голевой счет в УПЛ-2022/23
УПЛ

Лишь в пятом туре удалось наконец-то забить первый мяч в сезоне-2022/23 «Кривбассу». Автором первого гола бело-красно-черных на 10-й минуте поединка с «Зарей» стал Алексей Хобленко, который, к слову, проводил юбилейный 100-й матч в чемпионатах Украины.

Стартовая безголевая серия криворожцев, составившая 369 минут, оказалась девятой по продолжительности в истории УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии

Игры

Минуты

Клуб

Сезон

Соперники

6

612’

Нефтяник

2007/08

Металлист (г) - 0:2, Шахтер (д) - 0:3,

 

 

 

 

Арсенал (г) - 0:3, Черноморец (д) - 0:1

 

 

 

 

Днепр (г) - 0:2, Металлург З (д) - 0:1

6

555’

Ворскла

1998/99

Прикарпатье (г) - 0:1, Кривбасс (д) - 0:0,

 

 

 

 

Николаев (г) - 0:1, Металлург М (д) - 0:1,

 

 

 

 

Динамо (г) - 0:4, Карпаты (д) - 0:0

5

534’

Прикарпатье

1992

Волынь (д) - 0:0, Нива Т (д) - 0:0,

 

 

 

 

Металлист (г) - 0:1, Нефтяник (г) - 0:1,

 

 

 

 

Динамо (д) - 0:0

5

459’

Оболонь

2011/12

Шахтер (г) - 0:4, Ворскла (д) - 0:1,

 

 

 

 

Динамо (г) - 0:4, Заря (д) - 0:0,

 

 

 

 

Таврия (г) - 0:0

4

445’

Кремень

1996/97

Карпаты (г) - 0:4, Ворскла (г) - 0:2,

 

 

 

 

Шахтер (д) - 0:1, Нива Т (г) - 0:1

4

427’

Нива В

1996/97

Черноморец (г) - 0:0, Днепр (г) - 0:4,

 

 

 

 

ЦСКА (г) - 0:1, Металлург З (д) - 0:0

4

417’

Борисфен

2003/04

Днепр (г) - 0:2, Металлург З (г) - 0:1,

 

 

 

 

Шахтер (д) - 0:1, Карпаты (д) - 0:0

4

400’

Торпедо

1993/94

Нива В (г) - 0:0, Шахтер (г) - 0:1,

 

 

 

 

Кривбасс (д) - 0:0, Черноморец (г) - 0:1

4

369’

Кривбасс

2022/23

Колос (г) - 0:1, Шахтер (г) - 0:1,

 

 

 

 

Львов (д) - 0:0, Верес (д) - 0:1

4

365’

Заря

2009/10

Арсенал (д) - 0:0, Оболонь (г) - 0:3,

 

 

 

 

Днепр (д) - 0:1, Карпаты (г) - 0:4
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Источник Sport.ua
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