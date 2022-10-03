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  4. Виктор Цыганков в пяти шагах от бомбардирского Клуба 100
Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 13:27 | Обновлено 03 октября 2022, 13:29
302
0

Виктор Цыганков в пяти шагах от бомбардирского Клуба 100

24-летний хавбек киевлян забил 95-й мяч в карьере

03 октября 2022, 13:27 | Обновлено 03 октября 2022, 13:29
302
0
Виктор Цыганков в пяти шагах от бомбардирского Клуба 100
ФК Динамо. Виктор Цыганков

Гол в матче с «Минаем» (1:0) стал 95-м в карьере 24-летнего полузащитника киевлян Виктора Цыганкова. Он стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах «Динамо» и сборной Украины, представляя в ней «бело-синих».

72 раза Виктор отличился в чемпионатах Украины, 12 - в еврокубках, 7 - за национальную дружину и 4 - в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за «Динамо» и сборную Украины (представляя в ней «Динамо») за годы независимости (1992-2022)

 

 Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

113

19

-

31

14

177

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

99

19

-

19

29

166

3.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

97

22

-

23

-

142

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

83

16

-

25

13

137

5.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

58

14

2

22

13

109

6.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

57

11

3

16

8

95

 

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2022

72

4

-

12

7

95

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

10

-

8

6

85

9.

ДИОГО РИНКОН

2002-2007

46

13

-

12

-

71

10.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2006

51

9

1

9

-

69

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Источник Sport.ua
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