Виктор Цыганков в пяти шагах от бомбардирского Клуба 100
24-летний хавбек киевлян забил 95-й мяч в карьере
Гол в матче с «Минаем» (1:0) стал 95-м в карьере 24-летнего полузащитника киевлян Виктора Цыганкова. Он стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах «Динамо» и сборной Украины, представляя в ней «бело-синих».
72 раза Виктор отличился в чемпионатах Украины, 12 - в еврокубках, 7 - за национальную дружину и 4 - в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забившие наибольшее количество мячей за «Динамо» и сборную Украины (представляя в ней «Динамо») за годы независимости (1992-2022)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
113
|
19
|
-
|
31
|
14
|
177
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
99
|
19
|
-
|
19
|
29
|
166
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
97
|
22
|
-
|
23
|
-
|
142
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1994-2012
|
83
|
16
|
-
|
25
|
13
|
137
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
58
|
14
|
2
|
22
|
13
|
109
|
6.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2012
|
57
|
11
|
3
|
16
|
8
|
95
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2016-2022
|
72
|
4
|
-
|
12
|
7
|
95
|
8.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
10
|
-
|
8
|
6
|
85
|
9.
|
ДИОГО РИНКОН
|
2002-2007
|
46
|
13
|
-
|
12
|
-
|
71
|
10.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2006
|
51
|
9
|
1
|
9
|
-
|
69
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
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