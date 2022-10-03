Виктор Цыганков в пяти шагах от бомбардирского Клуба 100

Гол в матче с «Минаем» (1:0) стал 95-м в карьере 24-летнего полузащитника киевлян Виктора Цыганкова. Он стал 7-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах «Динамо» и сборной Украины, представляя в ней «бело-синих».

72 раза Виктор отличился в чемпионатах Украины, 12 - в еврокубках, 7 - за национальную дружину и 4 - в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за «Динамо» и сборную Украины (представляя в ней «Динамо») за годы независимости (1992-2022)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 113 19 - 31 14 177 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 99 19 - 19 29 166 3. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 97 22 - 23 - 142 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 83 16 - 25 13 137 5. Олег ГУСЕВ 2003-2018 58 14 2 22 13 109 6. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 57 11 3 16 8 95 Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2022 72 4 - 12 7 95 8. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 10 - 8 6 85 9. ДИОГО РИНКОН 2002-2007 46 13 - 12 - 71 10. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2006 51 9 1 9 - 69

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.