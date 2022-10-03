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  4. Защитник Руха: «Ничью с Вересом считаю закономерной»
Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 12:47 | Обновлено 03 октября 2022, 12:53
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0

Защитник Руха: «Ничью с Вересом считаю закономерной»

Роман Дидык отличился дебютным голом за львовский клуб

03 октября 2022, 12:47 | Обновлено 03 октября 2022, 12:53
80
0
Защитник Руха: «Ничью с Вересом считаю закономерной»
ФК Рух Львов. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Сегодня забил дебютный гол за «Рух» в официальных матчах. Очень рад. Ждал этого забитого мяча. Наконец-то удалось отличиться. Настроение после игры не очень хорошее, ведь хотели победить. Впрочем, считаю, что результат закономерен, ведь обе команды играли на победу», - сказал Дидык.

Отметим, что эта ничья стала первой для обеих команд в новом чемпионате.

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Роман Дидык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Верес Ровно Верес - Рух
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Источник ФК Рух Львов
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