Защитник Руха: «Ничью с Вересом считаю закономерной»
Роман Дидык отличился дебютным голом за львовский клуб
Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.
«Сегодня забил дебютный гол за «Рух» в официальных матчах. Очень рад. Ждал этого забитого мяча. Наконец-то удалось отличиться. Настроение после игры не очень хорошее, ведь хотели победить. Впрочем, считаю, что результат закономерен, ведь обе команды играли на победу», - сказал Дидык.
Отметим, что эта ничья стала первой для обеих команд в новом чемпионате.
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