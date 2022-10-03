Защитник Руха: «Ничью с Вересом считаю закономерной»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Сегодня забил дебютный гол за «Рух» в официальных матчах. Очень рад. Ждал этого забитого мяча. Наконец-то удалось отличиться. Настроение после игры не очень хорошее, ведь хотели победить. Впрочем, считаю, что результат закономерен, ведь обе команды играли на победу», - сказал Дидык.

Отметим, что эта ничья стала первой для обеих команд в новом чемпионате.