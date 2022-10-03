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Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 11:58 | Обновлено 03 октября 2022, 12:03
126
0

Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ

В матче с «Минаем» «Динамо» презентовало игрока сборной Ямайки

03 октября 2022, 11:58 | Обновлено 03 октября 2022, 12:03
126
0
Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ
ФК Динамо. Кахим Пэррис

В поединке с «Минаем» (1:0) в составе «Динамо» первый матч в чемпионатах Украины провел 22-летний вингер из Ямайки Кахим Пэррис. Он стал игроком 74-й страны дальнего зарубежья, выступавших в УПЛ, в том числе 7-й из Северной и Центральной Америки.

К слову, Пэррис расширил географию представительства «дальних» легионеров в «Динамо» до рекордной 31 страны. Кроме ямайца в рядах киевлян первые матчи в УПЛ провели футболисты еще 7 государств: Кувейта (Насер Аль-Саухи), Венгрии (Ласло Боднар), Марокко (Бадр Эль-Каддури), Финляндии (Роман Еременко), Швейцарии (Ахмед Мехмеди), Дании (Миккель Дуэлунн) и Венесуэлы (Эрик Рамирес).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Канада

10.09.2005

Милан БОЖИЧ

Волынь

Металлург Д (г)

0:4

Антилы

20.08.2006

Сендлей БИТО

Сталь А

Ворскла (г)

0:1

Мексика

19.08.2007

Нери КАСТИЛЬО

Шахтер

Металлист (г)

3:1

Коста-Рика

30.08.2015

Джон РУИС

Днепр

Карпаты (д)

2:0

США

20.09.2015

Евгений СТАРИКОВ

Черноморец

Говерла (г)

1:1

Аруба

21.08.2016

Эрик ДАНСО

Сталь Км

Ворскла (г)

0:0

Ямайка

02.10.2022

Кахим ПЭРРИС

Динамо

Минай (г)

1:0
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Источник Sport.ua
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