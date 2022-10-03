Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ

В поединке с «Минаем» (1:0) в составе «Динамо» первый матч в чемпионатах Украины провел 22-летний вингер из Ямайки Кахим Пэррис. Он стал игроком 74-й страны дальнего зарубежья, выступавших в УПЛ, в том числе 7-й из Северной и Центральной Америки.

К слову, Пэррис расширил географию представительства «дальних» легионеров в «Динамо» до рекордной 31 страны. Кроме ямайца в рядах киевлян первые матчи в УПЛ провели футболисты еще 7 государств: Кувейта (Насер Аль-Саухи), Венгрии (Ласло Боднар), Марокко (Бадр Эль-Каддури), Финляндии (Роман Еременко), Швейцарии (Ахмед Мехмеди), Дании (Миккель Дуэлунн) и Венесуэлы (Эрик Рамирес).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ