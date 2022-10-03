Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ
В матче с «Минаем» «Динамо» презентовало игрока сборной Ямайки
В поединке с «Минаем» (1:0) в составе «Динамо» первый матч в чемпионатах Украины провел 22-летний вингер из Ямайки Кахим Пэррис. Он стал игроком 74-й страны дальнего зарубежья, выступавших в УПЛ, в том числе 7-й из Северной и Центральной Америки.
К слову, Пэррис расширил географию представительства «дальних» легионеров в «Динамо» до рекордной 31 страны. Кроме ямайца в рядах киевлян первые матчи в УПЛ провели футболисты еще 7 государств: Кувейта (Насер Аль-Саухи), Венгрии (Ласло Боднар), Марокко (Бадр Эль-Каддури), Финляндии (Роман Еременко), Швейцарии (Ахмед Мехмеди), Дании (Миккель Дуэлунн) и Венесуэлы (Эрик Рамирес).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Канада
|
10.09.2005
|
Милан БОЖИЧ
|
Волынь
|
Металлург Д (г)
|
0:4
|
Антилы
|
20.08.2006
|
Сендлей БИТО
|
Сталь А
|
Ворскла (г)
|
0:1
|
Мексика
|
19.08.2007
|
Нери КАСТИЛЬО
|
Шахтер
|
Металлист (г)
|
3:1
|
Коста-Рика
|
30.08.2015
|
Джон РУИС
|
Днепр
|
Карпаты (д)
|
2:0
|
США
|
20.09.2015
|
Евгений СТАРИКОВ
|
Черноморец
|
Говерла (г)
|
1:1
|
Аруба
|
21.08.2016
|
Эрик ДАНСО
|
Сталь Км
|
Ворскла (г)
|
0:0
|
Ямайка
|
02.10.2022
|
Кахим ПЭРРИС
|
Динамо
|
Минай (г)
|
1:0
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