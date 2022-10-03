Наставник Металлиста: «В матче с Шахтером ребят словно подменили»
Олег Ратий – о разгромном поражении от «горняков»
Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:6) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.
«Рано говорить о главной причине. Мы будем рассматривать эту игру, разбирать. Мы не узнали наших ребят и игра сложилась тяжело для нас. Ребят словно подменили. Будем разбираться, по горячим следам не могу сказать.
Наверное, дело в психологии ребят. Может, они еще не готовы к таким играм. «Шахтер» - участник Лиги чемпионов и, может, это на них давило.
Подлепенец остался в запасе? Мы понимали, что против «Шахтера» будет тяжело, но поставили Чайковского, потому что он более опытный игрок. Ждали от него, что он направит партнеров в правильное русло.
Будем работать над эмоциональным восстановлением. Но, знаете, как говорил один известный тренер: «лучше один раз проиграть 5:0, чем пять раз по 1:0». Так что будем выводить ребят из этого состояния. Наверное, следующая игра уже будет другой», - сказал Ратий.
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