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Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 10:53 | Обновлено 03 октября 2022, 11:01
636
1

Наставник Металлиста: «В матче с Шахтером ребят словно подменили»

Олег Ратий – о разгромном поражении от «горняков»

03 октября 2022, 10:53 | Обновлено 03 октября 2022, 11:01
636
1
Наставник Металлиста: «В матче с Шахтером ребят словно подменили»
ФК Металлист. Олег Ратий

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:6) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Рано говорить о главной причине. Мы будем рассматривать эту игру, разбирать. Мы не узнали наших ребят и игра сложилась тяжело для нас. Ребят словно подменили. Будем разбираться, по горячим следам не могу сказать.
Наверное, дело в психологии ребят. Может, они еще не готовы к таким играм. «Шахтер» - участник Лиги чемпионов и, может, это на них давило.

Подлепенец остался в запасе? Мы понимали, что против «Шахтера» будет тяжело, но поставили Чайковского, потому что он более опытный игрок. Ждали от него, что он направит партнеров в правильное русло.

Будем работать над эмоциональным восстановлением. Но, знаете, как говорил один известный тренер: «лучше один раз проиграть 5:0, чем пять раз по 1:0». Так что будем выводить ребят из этого состояния. Наверное, следующая игра уже будет другой», - сказал Ратий.

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Олег Ратий Металлист Харьков Шахтер Донецк Металлист - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Металлист
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Комментарии 2
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DK1961
ПО ПРИВЫЧКЕ сдали игру и легли под ржавых. Металлу не привыкать, они ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ так поступали в матчах с Шахтером.
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0
Gargantua
мне тоже показалось, что не столько ШД был хорош, сколько МХ по непонятным причинам рассыпался.
При чем в предыдущих матчах МХ выглядел хорошо.
Возможно сыграло роль то, что предыдущие соперники ставили автобус, а МХ попытался играть первым номером. Переоценили свои силы после нескольких удачных матчей.
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0
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