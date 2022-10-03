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Англия
03 октября 2022, 10:34 | Обновлено 03 октября 2022, 10:50
234
0

Кристиан ЭРИКСЕН: «Можем винить только себя»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о поражении от «Сити» в манкунианском дерби

03 октября 2022, 10:34 | Обновлено 03 октября 2022, 10:50
234
0
Кристиан ЭРИКСЕН: «Можем винить только себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (3:6) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Было очень тяжело. Все понимают, что это был очень плохой день для «МЮ». Мы вышли на поле не с той ноги. «Сити» создавал моменты с самого начала игры.

Мы можем винить только себя. Нам не хватало смелости при розыгрыше мяча сзади, и мы позволяли соперникам проявлять их сильнейшие стороны. Решающее значение на ход матча оказала наша игра. Нам нужно многое изменить и во многом прибавить. Сегодняшнее выступление было очень далеко от того, что мы должны показывать на поле», - сказал Эриксен.

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Источник Sky Sports
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