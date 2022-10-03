Кристиан ЭРИКСЕН: «Можем винить только себя»

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (3:6) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Было очень тяжело. Все понимают, что это был очень плохой день для «МЮ». Мы вышли на поле не с той ноги. «Сити» создавал моменты с самого начала игры.

Мы можем винить только себя. Нам не хватало смелости при розыгрыше мяча сзади, и мы позволяли соперникам проявлять их сильнейшие стороны. Решающее значение на ход матча оказала наша игра. Нам нужно многое изменить и во многом прибавить. Сегодняшнее выступление было очень далеко от того, что мы должны показывать на поле», - сказал Эриксен.