01.10.2022, FT 2 : 0
Германия03 октября 2022, 09:59 | Обновлено 03 октября 2022, 10:11
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ВИДЕО. Обилие мячей. Видеообзоры результативного 8-го тура Бундеслиги
Очень результативным получился очередной тур чемпионата Германии
03 октября 2022, 09:59 | Обновлено 03 октября 2022, 10:11
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Очень результативным получился очередной тур чемпионата Германии.
Смотрите видеообзоры матчей результативного 8-го тура Бундеслиги.
Бундеслига. 8-й тур
- 30.09. Бавария – Байер – 4:0
- 01.10. Айнтрахт – Унион Берлин – 2:0
- 01.10. Вольфсбург – Штутгарт – 3:2
- 01.10. Кельн – Боруссия Д – 3:2
- 01.10. РБ Лейпциг – Бохум – 4:0
- 01.10. Фрайбург – Майнц – 2:1
- 01.10. Вердер – Боруссия М – 5:1
- 02.10. Герта – Хоффенхайм – 1:1
- 02.10. Шальке – Аугсбург – 2:3
Турнирная таблица
30.09. Бавария – Байер – 4:0
01.10. Айнтрахт – Унион Берлин – 2:0
01.10. Вольфсбург – Штутгарт – 3:2
01.10. Кельн – Боруссия Д – 3:2
01.10. РБ Лейпциг – Бохум – 4:0
01.10. Фрайбург – Майнц – 2:1
01.10. Вердер – Боруссия М – 5:1
02.10. Герта – Хоффенхайм – 1:1
02.10. Шальке – Аугсбург – 2:3
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Линдстрём (Айнтрахт Ф).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
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