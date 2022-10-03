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Айнтрахт Ф
01.10.2022, FT 2 : 0
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Германия
03 октября 2022, 09:59 | Обновлено 03 октября 2022, 10:11
166
0

ВИДЕО. Обилие мячей. Видеообзоры результативного 8-го тура Бундеслиги

Очень результативным получился очередной тур чемпионата Германии

03 октября 2022, 09:59 | Обновлено 03 октября 2022, 10:11
166
0
ВИДЕО. Обилие мячей. Видеообзоры результативного 8-го тура Бундеслиги
Bundesliga

Очень результативным получился очередной тур чемпионата Германии.

Смотрите видеообзоры матчей результативного 8-го тура Бундеслиги.

Бундеслига. 8-й тур

  • 30.09. Бавария – Байер – 4:0
  • 01.10. Айнтрахт – Унион Берлин – 2:0
  • 01.10. Вольфсбург – Штутгарт – 3:2
  • 01.10. Кельн – Боруссия Д – 3:2
  • 01.10. РБ Лейпциг – Бохум – 4:0
  • 01.10. Фрайбург – Майнц – 2:1
  • 01.10. Вердер – Боруссия М – 5:1
  • 02.10. Герта – Хоффенхайм – 1:1
  • 02.10. Шальке – Аугсбург – 2:3

Турнирная таблица

30.09. Бавария – Байер – 4:0

01.10. Айнтрахт – Унион Берлин – 2:0

01.10. Вольфсбург – Штутгарт – 3:2

01.10. Кельн – Боруссия Д – 3:2

01.10. РБ Лейпциг – Бохум – 4:0

01.10. Фрайбург – Майнц – 2:1

01.10. Вердер – Боруссия М – 5:1

02.10. Герта – Хоффенхайм – 1:1

02.10. Шальке – Аугсбург – 2:3

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Линдстрём (Айнтрахт Ф).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
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Источник Sport.ua
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