Украина. Премьер лига03 октября 2022, 09:45 | Обновлено 03 октября 2022, 10:33
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Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – об отсутствии Криштиану в манкунианском дерби
03 октября 2022, 09:45 | Обновлено 03 октября 2022, 10:33
1504
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Манчестер Сити» (3:6) в матче 9-го тура АПЛ объяснил, почему не выпустил на поле Криштиану Роналду.
«Я не выпустил Роналду из-за уважения к нему, из-за его выдающейся карьеры.
Еще одной причиной была возможность выпустить Антони Марсьяля, который нуждается в игровом времени. Но я не хочу на этом акцентировать внимание», - сказал тен Хаг.
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Комментарии 2
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теперь нужно чтобы всегда сидел на лаве.. Иначе такое уважение будет в каждом матче!! МЮ ДНО!!
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