Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Манчестер Сити» (3:6) в матче 9-го тура АПЛ объяснил, почему не выпустил на поле Криштиану Роналду.

«Я не выпустил Роналду из-за уважения к нему, из-за его выдающейся карьеры.

Еще одной причиной была возможность выпустить Антони Марсьяля, который нуждается в игровом времени. Но я не хочу на этом акцентировать внимание», - сказал тен Хаг.