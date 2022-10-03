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Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 09:45 | Обновлено 03 октября 2022, 10:33
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2

Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – об отсутствии Криштиану в манкунианском дерби

03 октября 2022, 09:45 | Обновлено 03 октября 2022, 10:33
1504
2
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Манчестер Сити» (3:6) в матче 9-го тура АПЛ объяснил, почему не выпустил на поле Криштиану Роналду.

«Я не выпустил Роналду из-за уважения к нему, из-за его выдающейся карьеры.

Еще одной причиной была возможность выпустить Антони Марсьяля, который нуждается в игровом времени. Но я не хочу на этом акцентировать внимание», - сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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VikyKrasotulechka90
теперь нужно чтобы всегда сидел на лаве.. Иначе такое уважение будет в каждом матче!! МЮ ДНО!!
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