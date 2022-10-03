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WTA
03 октября 2022, 09:25 | Обновлено 03 октября 2022, 09:41
331
0

ФОТО. Сестры Киченок получили парный трофей в гостеприимном Таллинне

Украинские теннисистки выиграли Tallinn Open 2022 в парном разряде

03 октября 2022, 09:25 | Обновлено 03 октября 2022, 09:41
331
0
ФОТО. Сестры Киченок получили парный трофей в гостеприимном Таллинне
Tallinn Open 2022. Людмила и Надежда Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выиграли трофей в парном турнире серии WTA 250 в Таллинне.

Во время награждения два одинаковых трофея Tallinn Open 2022 были вручены сестрам Киченок!

В сложном финале украинки победили пару Николь Мелихар (США) / Лаура Зигемунд (Ничеччина) со счетом 7:5, 4:6, [10:7]

Сестры Киченок во время закрытия соревнований поблагодарили теннисных фанатов за поддержку, а организаторов турнира и весь город Таллинн – за теплый прием.

У каждой из сестер Киченок теперь в активе по 8 выигранных и проигранных финалов WTA среди женских дуэтов, хотя часто они выступают в турнирах с другими партнерами.

🏆 ФОТО. Парный трофей турнира в Таллинне – в руках Людмилы и Надежды Киченок

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Надежда Киченок Людмила Киченок Николь Мелихар Лаура Зигемунд WTA Таллинн фото награждение
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Источник Sport.ua
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