ФОТО. Сестры Киченок получили парный трофей в гостеприимном Таллинне
Украинские теннисистки выиграли Tallinn Open 2022 в парном разряде
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выиграли трофей в парном турнире серии WTA 250 в Таллинне.
Во время награждения два одинаковых трофея Tallinn Open 2022 были вручены сестрам Киченок!
В сложном финале украинки победили пару Николь Мелихар (США) / Лаура Зигемунд (Ничеччина) со счетом 7:5, 4:6, [10:7]
Сестры Киченок во время закрытия соревнований поблагодарили теннисных фанатов за поддержку, а организаторов турнира и весь город Таллинн – за теплый прием.
У каждой из сестер Киченок теперь в активе по 8 выигранных и проигранных финалов WTA среди женских дуэтов, хотя часто они выступают в турнирах с другими партнерами.
🏆 ФОТО. Парный трофей турнира в Таллинне – в руках Людмилы и Надежды Киченок
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Манчестер Юнайтед» – об отсутствии Криштиану в манкунианском дерби
В вечернем матче 7-го тура Ла Лиги зафиксирована ничья со счетом 1:1