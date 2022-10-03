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03 октября 2022, 08:25 | Обновлено 03 октября 2022, 08:42
561
0

ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека

Невероятная дичь произошла на стадионе Канджурухан в Восточной Яве

03 октября 2022, 08:25 | Обновлено 03 октября 2022, 08:42
561
0
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
Twitter

Более 170 человек погибли и более 300 – были госпитализированы в результате столкновений во время матча чемпионата Индонезии по футболу.

Трагедия произошла после матча 11-го тура Лиги 1 между командами «Арема» и «Персебая» Сурабая (2:3) на стадионе «Канджурухан» в Восточной Яве.

После матча на поле выбежали болельщики и устроили массовую драку. Фанаты напали на футболистов, а также начали бить машины и заодно полицейских.

Полиция вступила в дело и применила слезоточивый газ. Со стадиона начали выносить пострадавших в бессознательном состоянии.

Часть из них скончалась на пути в больницу. Среди погибших – пятилетний ребенок, а также два полицейских. Причинами смерти стали хаос, давка и удушье.

ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека

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Источник Sky Sports
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