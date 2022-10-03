2 октября в матче 9-го тура АПЛ «Лидс» и «Астон Вилла» сыграли вничью со счетом 0:0.

У хозяев поля Луис Синистерра был удален после второго предупреждения, которое он получил за якобы задержку игры на 48-й минуте.

Лидс – Астон Вилла – 0:0. Странное удаление за задержку игры. Видеообзор матча