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03 октября 2022, 07:59 | Обновлено 03 октября 2022, 08:22
274
0

Лидс – Астон Вилла – 0:0. Странное удаление за задержку игры. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Английской Премьер-лиги

03 октября 2022, 07:59 | Обновлено 03 октября 2022, 08:22
274
0
Лидс – Астон Вилла – 0:0. Странное удаление за задержку игры. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября в матче 9-го тура АПЛ «Лидс» и «Астон Вилла» сыграли вничью со счетом 0:0.

У хозяев поля Луис Синистерра был удален после второго предупреждения, которое он получил за якобы задержку игры на 48-й минуте.

Лидс – Астон Вилла – 0:0. Странное удаление за задержку игры. Видеообзор матча

События матча

48’
Луис Синистерра (Лидс) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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