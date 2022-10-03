02.10.2022, FT 0 : 0
Англия03 октября 2022, 07:59 | Обновлено 03 октября 2022, 08:22
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Лидс – Астон Вилла – 0:0. Странное удаление за задержку игры. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Английской Премьер-лиги
03 октября 2022, 07:59 | Обновлено 03 октября 2022, 08:22
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2 октября в матче 9-го тура АПЛ «Лидс» и «Астон Вилла» сыграли вничью со счетом 0:0.
У хозяев поля Луис Синистерра был удален после второго предупреждения, которое он получил за якобы задержку игры на 48-й минуте.
Лидс – Астон Вилла – 0:0. Странное удаление за задержку игры. Видеообзор матча
События матча
48’
Луис Синистерра (Лидс) получает красную карточку.
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