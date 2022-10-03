Испания03 октября 2022, 07:17 | Обновлено 03 октября 2022, 07:28
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Сельта – Бетис – 1:0. Дальний выстрел. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги
03 октября 2022, 07:17 | Обновлено 03 октября 2022, 07:28
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2 октября в матче 7-го тура Ла Лиги вничью «Сельта» победила «Бетис» со счетом 1:0.
Габриэль Вейга принес победу хозяевам поля, забив гол на 9-й минуте мощным ударом издалека.
Сельта – Бетис – 1:0. Дальний выстрел. Видео гола и обзор матча
События матча
20’
Луис Фелипе (Бетис) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Вейга (Сельта).
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