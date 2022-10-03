Они изолированы. Два игрока Баварии сдали положительный тест на коронавирус
Хавбек Йозуа Киммих и форвард Томас Мюллер не имеют симптомов болезни
Два футболиста немецкой «Баварии» сдали положительные тесты на коронавирус и были изолированы от остальной команды.
Полузащитник Йозуа Киммих и форвард Томас Мюллер не имеют симптомов болезни, но по медицинским протоколам были изолированы дома.
30 сентября оба футболиста сыграли в матче против «Байера», который «Бавария» уверенно выиграла со счетом 4:0, причем Томас Мюллер забил 4-й гол команды.
В следующем официальном матче «Бавария» 4 октября в Мюнхене будет принимать чешский клуб «Виктории» Пльзень в 3-м туре Лиги чемпионов.
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