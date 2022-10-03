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Германия
03 октября 2022, 07:00 | Обновлено 03 октября 2022, 07:08
134
0

Они изолированы. Два игрока Баварии сдали положительный тест на коронавирус

Хавбек Йозуа Киммих и форвард Томас Мюллер не имеют симптомов болезни

03 октября 2022, 07:00 | Обновлено 03 октября 2022, 07:08
134
0
Они изолированы. Два игрока Баварии сдали положительный тест на коронавирус
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих и Томас Мюллер

Два футболиста немецкой «Баварии» сдали положительные тесты на коронавирус и были изолированы от остальной команды.

Полузащитник Йозуа Киммих и форвард Томас Мюллер не имеют симптомов болезни, но по медицинским протоколам были изолированы дома.

30 сентября оба футболиста сыграли в матче против «Байера», который «Бавария» уверенно выиграла со счетом 4:0, причем Томас Мюллер забил 4-й гол команды.

В следующем официальном матче «Бавария» 4 октября в Мюнхене будет принимать чешский клуб «Виктории» Пльзень в 3-м туре Лиги чемпионов.

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Бавария коронавирус Йозуа Киммих Томас Мюллер
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Источник ФК Бавария
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