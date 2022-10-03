2 октября в матче 7-го тура Ла Лиги вничью разошлись «Эспаньол» и «Валенсия».

Зрители увидели две красных карточки и по два гола от каждой команды. «Летучие мыши» спаслись от поражения на 90+6 минуте.

Эспаньол – Валенсия – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Голы: Хоселу, 56, Дардер, 63 – Паулиста, 53, Джемерт, 90+6.