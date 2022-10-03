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Эспаньол
02.10.2022, FT 2 : 2
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03 октября 2022, 06:41 | Обновлено 03 октября 2022, 06:55
42
0

Эспаньол – Валенсия – 2:2. Как спаслись летучие мыши. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги

03 октября 2022, 06:41 | Обновлено 03 октября 2022, 06:55
42
0
Эспаньол – Валенсия – 2:2. Как спаслись летучие мыши. Видео голов и обзор
ФК Валенсия

2 октября в матче 7-го тура Ла Лиги вничью разошлись «Эспаньол» и «Валенсия».

Зрители увидели две красных карточки и по два гола от каждой команды. «Летучие мыши» спаслись от поражения на 90+6 минуте.

Эспаньол – Валенсия – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Голы: Хоселу, 56, Дардер, 63 – Паулиста, 53, Джемерт, 90+6.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эрай Джюмарт (Валенсия).
90’
Мартин Брайтвайт (Эспаньол) получает красную карточку.
85’
Мараньяо (Валенсия) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Эспаньол).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Паулиста (Валенсия).
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Источник Sport.ua
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