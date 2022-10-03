Буковина подписала полузащитника Кошмана

Перволиговая «Буковина» подписала 27-летнего полузащитника Игоря Кошмана.

Хавбек известен по своим выступлениям за «Гелиос», «Металлист 1925», «Кремень», «Львов», а также грузинские «Самтредию» и «Шевардени».

«Буковина» в турнирной таблице Первой лиги (группа А) идет на восьмом месте. После пяти туров буковинцы имеют лишь одно очко в активе.

В следующем туре команда из Черновцов 9 октября на выезде сыграет против тернопольской «Нивы».

Напомним, ранее бывший футболист «Буковины» погиб на фронте.