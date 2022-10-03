Буковина подписала полузащитника Кошмана
Его последним клубом был «Кремень»
Перволиговая «Буковина» подписала 27-летнего полузащитника Игоря Кошмана.
Хавбек известен по своим выступлениям за «Гелиос», «Металлист 1925», «Кремень», «Львов», а также грузинские «Самтредию» и «Шевардени».
«Буковина» в турнирной таблице Первой лиги (группа А) идет на восьмом месте. После пяти туров буковинцы имеют лишь одно очко в активе.
В следующем туре команда из Черновцов 9 октября на выезде сыграет против тернопольской «Нивы».
Напомним, ранее бывший футболист «Буковины» погиб на фронте.
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