Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина подписала полузащитника Кошмана
Украина. Первая лига
03 октября 2022, 04:04 |
21
0

Буковина подписала полузащитника Кошмана

Его последним клубом был «Кремень»

03 октября 2022, 04:04 |
21
0
Буковина подписала полузащитника Кошмана
ПФК Львов. Игорь Кошман

Перволиговая «Буковина» подписала 27-летнего полузащитника Игоря Кошмана.

Хавбек известен по своим выступлениям за «Гелиос», «Металлист 1925», «Кремень», «Львов», а также грузинские «Самтредию» и «Шевардени».

«Буковина» в турнирной таблице Первой лиги (группа А) идет на восьмом месте. После пяти туров буковинцы имеют лишь одно очко в активе.

В следующем туре команда из Черновцов 9 октября на выезде сыграет против тернопольской «Нивы».

Напомним, ранее бывший футболист «Буковины» погиб на фронте.

По теме:
Полтава подписала российского полузащитника
Буковина – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетико планирует продать Де Пауля
трансферы Кремень Кременчуг Буковина Черновцы Игорь Кошман
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Футбол | 02 октября 2022, 18:10 9
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами

Хет-триками отличились Эрлинг Холанд и Фил Фоден

Кахим ПЭРРИС: «Обязательно выучу украинский»
Футбол | 03 октября 2022, 01:49 2
Кахим ПЭРРИС: «Обязательно выучу украинский»
Кахим ПЭРРИС: «Обязательно выучу украинский»

Новичок «Динамо» – о дебюте в УПЛ

Реал на старте сезона не остановить. В чем феномен команды Анчелотти
Футбол | 02.10.2022, 09:11
Реал на старте сезона не остановить. В чем феномен команды Анчелотти
Реал на старте сезона не остановить. В чем феномен команды Анчелотти
Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03.10.2022, 00:59
Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча
Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
Футбол | 02.10.2022, 19:17
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прометей стартовал с разгрома в ЛЭБЛ
Прометей стартовал с разгрома в ЛЭБЛ
02.10.2022, 03:40
Баскетбол
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
01.10.2022, 23:55 1
Футбол
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
01.10.2022, 09:42 5
Бокс
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
02.10.2022, 18:30 4
Теннис
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
02.10.2022, 15:25 6
Футбол
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
01.10.2022, 15:45 9
Биатлон
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
01.10.2022, 18:33 15
Футбол
Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
01.10.2022, 19:31 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности