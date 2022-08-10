Бывший футболист Буковины погиб на фронте

На полях сражений с российскими захватчиками погиб бывший украинский футболист Юрий Царик. Об этом сообщает «Черновцы Спорт».

28-летний Царик выступал за любительские команды «Буковина-2», ФК «Киселей», «Боровцы», «Кицмань» и «Пробий». В сезоне 2017/2018 провел 1 матч за первую команду «Буковины».