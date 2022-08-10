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Украина
10 августа 2022, 00:08 |
1904
0

Бывший футболист Буковины погиб на фронте

Юрий Царику было 28 лет

10 августа 2022, 00:08 |
1904
0
Бывший футболист Буковины погиб на фронте
chernivtsisport.com

На полях сражений с российскими захватчиками погиб бывший украинский футболист Юрий Царик. Об этом сообщает «Черновцы Спорт».

28-летний Царик выступал за любительские команды «Буковина-2», ФК «Киселей», «Боровцы», «Кицмань» и «Пробий». В сезоне 2017/2018 провел 1 матч за первую команду «Буковины».

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Буковина Черновцы российско-украинская война
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