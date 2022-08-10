Украина10 августа 2022, 00:08 |
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Бывший футболист Буковины погиб на фронте
Юрий Царику было 28 лет
10 августа 2022, 00:08 |
1904
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На полях сражений с российскими захватчиками погиб бывший украинский футболист Юрий Царик. Об этом сообщает «Черновцы Спорт».
28-летний Царик выступал за любительские команды «Буковина-2», ФК «Киселей», «Боровцы», «Кицмань» и «Пробий». В сезоне 2017/2018 провел 1 матч за первую команду «Буковины».
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