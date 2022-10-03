Италия03 октября 2022, 03:40 | Обновлено 03 октября 2022, 03:46
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Лацио – Специя – 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
03 октября 2022, 03:40 | Обновлено 03 октября 2022, 03:46
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В матче 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле разгромил «Специю» со счетом 4:0.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Романьоли (Лацио).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
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