Лацио разгромил Специю и вышел на второе место в Серии А

В матче 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле разгромил «Специю» со счетом 4:0.

По голу забили Дзакканьи и Романьоли, дубль на свой счет записал Милинкович-Савич.

Чемпионат Италии. 8-й тур

«Лацио» – «Специя» – 4:0

Голы: Дзакканьи 12, А. Романьоли 24, С. Милинкович-Савич 62, 90+1

Благодаря этой победе «Лацио», набрав 17 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А и отстает от «Наполи», который единолично лидирует, на 3 очка.