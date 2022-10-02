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Италия
02 октября 2022, 15:44 | Обновлено 02 октября 2022, 15:49
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Лацио разгромил Специю и вышел на второе место в Серии А

«Орлы» забили четыре безответных мяча

02 октября 2022, 15:44 | Обновлено 02 октября 2022, 15:49
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0
Лацио разгромил Специю и вышел на второе место в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле разгромил «Специю» со счетом 4:0.

По голу забили Дзакканьи и Романьоли, дубль на свой счет записал Милинкович-Савич.

Чемпионат Италии. 8-й тур

«Лацио» – «Специя» – 4:0
Голы: Дзакканьи 12, А. Романьоли 24, С. Милинкович-Савич 62, 90+1

Благодаря этой победе «Лацио», набрав 17 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А и отстает от «Наполи», который единолично лидирует, на 3 очка.

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Лацио Специя Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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