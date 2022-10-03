Новичок Полтавы: «Российский паспорт я просто уничтожил»

Новичок «Полтавы» Сергей Каретник рассказал об отказе от российского гражданства.

– Каков был твой путь домой?

– Я еще до полномасштабного вторжения приехал домой.

– Как тогда случилось, что у тебя оказался контракт с клубом «Динамо-Владивосток»?

– Зимой я искал себе клуб. Агент мой друг предложил подписать контракт с этим клубом. За несколько дней до закрытия трансферного окна я согласился от безысходности. Но ни дня я не провел в этом клубе. Хотя 23 февраля они обнародовали информацию о подписании контракта сроком до лета 2022 года. Честно говоря, даже не думал, что они будут регистрировать этот контракт. Да и вообще в то время не думал о футболе.

– Получал ли ты за период с февраля по июнь деньги из России?

– Нет, ни копейки.

– Ты написал заявление о выходе из российского гражданства. Какова судьба твоего русского паспорта?

– Да, после начала полномасштабной войны я написал заявление, а паспорт просто уничтожил! Кстати, вызвали меня в полицию в Лубнах. Меня проверяли. Изучали мой телефон, все переписки в нем. Но мне скрывать было нечего. Думаю, я не единственный, кто через это прошел.

– Сейчас помогаешь армии?

– Конечно, помогаю, как и любой нормальный гражданин Украины. Ведь, как я уже писал на странице в Instagram, благодаря ВСУ мы можем жить здесь, в Полтаве или других регионах Украины и заниматься футболом. Вообще моя семья (папа, мама, сестра) никогда не оставались в стороне. Мы и донатили на разные благотворительные фонды, приобщились к сбору на народный байрактор и помогали переселенцам с временно оккупированных территорий вещами. Только помогая армии и волонтерам всеми возможными способами Украина сможет одержать победу в этой войне!

– Зачем ты принимал гражданство россии?

– Понимаете, тогда, когда я его получал, это было нужно для футбола. Мне тогда было всего 17 лет, многих вещей я не понимал. Вопрос российского гражданства был больше не моим решением, а людей, занимавшихся моим продвижением. Я никогда не писал отказ от украинского гражданства. Я украинец и таким останусь.

– Как в 2014 году воспринимал события, уже тогда демонстрировавшие российскую агрессию?

– Конечно, это захватничество. Понимал, что это очень плохо. Причем я это застал, находясь в донецком «Металлурге».

– Не было мысли еще тогда вернуться в Украину?

– Были. Но жизнь сложилась иначе. Мы все платим за свои ошибки.

– В будущем дорога на россию тебе закрыта?

– Да, я это понимаю, но мне туда и не надо. Даже просто в моем сознании эта страна для меня закрыта навсегда, – сказал Каретник.