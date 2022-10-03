Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Полтавы: «Российский паспорт я просто уничтожил»
Украина. Первая лига
03 октября 2022, 03:21 | Обновлено 03 октября 2022, 03:39
153
0

Новичок Полтавы: «Российский паспорт я просто уничтожил»

Сергей Каретник рассказал, что отказался от российского гражданства

03 октября 2022, 03:21 | Обновлено 03 октября 2022, 03:39
153
0
Новичок Полтавы: «Российский паспорт я просто уничтожил»
ФК Полтава

Новичок «Полтавы» Сергей Каретник рассказал об отказе от российского гражданства.

– Каков был твой путь домой?
– Я еще до полномасштабного вторжения приехал домой.

– Как тогда случилось, что у тебя оказался контракт с клубом «Динамо-Владивосток»?
– Зимой я искал себе клуб. Агент мой друг предложил подписать контракт с этим клубом. За несколько дней до закрытия трансферного окна я согласился от безысходности. Но ни дня я не провел в этом клубе. Хотя 23 февраля они обнародовали информацию о подписании контракта сроком до лета 2022 года. Честно говоря, даже не думал, что они будут регистрировать этот контракт. Да и вообще в то время не думал о футболе.

– Получал ли ты за период с февраля по июнь деньги из России?
– Нет, ни копейки.

– Ты написал заявление о выходе из российского гражданства. Какова судьба твоего русского паспорта?
– Да, после начала полномасштабной войны я написал заявление, а паспорт просто уничтожил! Кстати, вызвали меня в полицию в Лубнах. Меня проверяли. Изучали мой телефон, все переписки в нем. Но мне скрывать было нечего. Думаю, я не единственный, кто через это прошел.

– Сейчас помогаешь армии?
– Конечно, помогаю, как и любой нормальный гражданин Украины. Ведь, как я уже писал на странице в Instagram, благодаря ВСУ мы можем жить здесь, в Полтаве или других регионах Украины и заниматься футболом. Вообще моя семья (папа, мама, сестра) никогда не оставались в стороне. Мы и донатили на разные благотворительные фонды, приобщились к сбору на народный байрактор и помогали переселенцам с временно оккупированных территорий вещами. Только помогая армии и волонтерам всеми возможными способами Украина сможет одержать победу в этой войне!

– Зачем ты принимал гражданство россии?
– Понимаете, тогда, когда я его получал, это было нужно для футбола. Мне тогда было всего 17 лет, многих вещей я не понимал. Вопрос российского гражданства был больше не моим решением, а людей, занимавшихся моим продвижением. Я никогда не писал отказ от украинского гражданства. Я украинец и таким останусь.

– Как в 2014 году воспринимал события, уже тогда демонстрировавшие российскую агрессию?
– Конечно, это захватничество. Понимал, что это очень плохо. Причем я это застал, находясь в донецком «Металлурге».

– Не было мысли еще тогда вернуться в Украину?
– Были. Но жизнь сложилась иначе. Мы все платим за свои ошибки.

– В будущем дорога на россию тебе закрыта?
– Да, я это понимаю, но мне туда и не надо. Даже просто в моем сознании эта страна для меня закрыта навсегда, – сказал Каретник.

По теме:
Полтава подписала российского полузащитника
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Виталий КЛИЧКО: «Могила путинского режима все глубже. Копать еще недолго»
Сергей Каретник Полтава российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Полтава
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03 октября 2022, 00:59 0
Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча
Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии

Реал на старте сезона не остановить. В чем феномен команды Анчелотти
Футбол | 02 октября 2022, 09:11 4
Реал на старте сезона не остановить. В чем феномен команды Анчелотти
Реал на старте сезона не остановить. В чем феномен команды Анчелотти

Валерий Василенко – о победном шествии «королевского клуба»

ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
Футбол | 02.10.2022, 23:30
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Футбол | 02.10.2022, 18:10
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Футбол | 02.10.2022, 15:25
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
02.10.2022, 18:30 4
Теннис
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
02.10.2022, 23:00
Бокс
Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
01.10.2022, 19:31 8
Футбол
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
01.10.2022, 09:42 5
Бокс
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
01.10.2022, 12:10 20
Футбол
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
01.10.2022, 17:16 1
Футбол
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
01.10.2022, 23:55 1
Футбол
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
01.10.2022, 18:58 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности