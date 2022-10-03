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Украина. Первая лига
03 октября 2022, 02:50 |
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0

Полтава подписала российского полузащитника

Сергей Каретник выступал за «Анжи»

03 октября 2022, 02:50 |
50
0
Полтава подписала российского полузащитника
ФК Анжи. Сергей Каретник

Футбольный клуб «Полтава» усилился российским полузащитником Сергеем Каретником.

27-летний Каретник – воспитанник академии киевского Динамо, имеющий двойное гражданство. В россии Каретник выступал за «Кубань», «Анжи», «Томь» и ряд других клубов.

Последним местом работы Каретника было «Динамо» из Владивостока. Также на его счету 15 матчей в составе сборной Украины U-17.

«Полтава» выступает в Первой лиге Украины (группа Б). После четырех туров полтавчане занимают седьмое место в турнирной таблице.

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Источник Sportarena
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