Полтава подписала российского полузащитника

Футбольный клуб «Полтава» усилился российским полузащитником Сергеем Каретником.

27-летний Каретник – воспитанник академии киевского Динамо, имеющий двойное гражданство. В россии Каретник выступал за «Кубань», «Анжи», «Томь» и ряд других клубов.

Последним местом работы Каретника было «Динамо» из Владивостока. Также на его счету 15 матчей в составе сборной Украины U-17.

«Полтава» выступает в Первой лиге Украины (группа Б). После четырех туров полтавчане занимают седьмое место в турнирной таблице.