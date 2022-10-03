02.10.2022, FT 3 : 5
Испания03 октября 2022, 02:30 | Обновлено 03 октября 2022, 02:38
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Жирона – Реал Сосьедад – 3:5. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
03 октября 2022, 02:30 | Обновлено 03 октября 2022, 02:38
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0
В матче 7-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде выиграл у «Жироны» со счетом 5:3.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Реал Сосьедад).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Мартинес (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Жирона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
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