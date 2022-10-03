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  4. Жирона – Реал Сосьедад – 3:5. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
02.10.2022, FT 3 : 5
Реал Сосьедад
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Испания
03 октября 2022, 02:30 | Обновлено 03 октября 2022, 02:38
14
0

Жирона – Реал Сосьедад – 3:5. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

03 октября 2022, 02:30 | Обновлено 03 октября 2022, 02:38
14
0
Жирона – Реал Сосьедад – 3:5. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде выиграл у «Жироны» со счетом 5:3.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Реал Сосьедад).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Мартинес (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Жирона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
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видео голов и обзор Реал Сосьедад Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник MEGOGO
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