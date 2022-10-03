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  4. Кахим ПЭРРИС: «Обязательно выучу украинский»
Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 01:49 |
209
2

Кахим ПЭРРИС: «Обязательно выучу украинский»

Новичок «Динамо» – о дебюте в УПЛ

03 октября 2022, 01:49 |
209
2
Кахим ПЭРРИС: «Обязательно выучу украинский»
ФК Динамо Киев. Кахим Пэррис

Новичок киевлян Кахим Пэррис после матча с «Минаем» (1:0) рассказал о дебюте за «Динамо» и первом месяце в команде:

– Какие эмоции испытываете в связи с дебютом?
– Фантастические ощущения! Для футболиста нет ничего лучше, чем провести свой первый матч за такой большой клуб, теперь нужно продолжать усердно работать и двигаться дальше.

– Вы провели на поле 15 минут, сложно ли за такое время проявить свои лучшие качества?
– Да, но это только первые минуты. Уверен, у меня еще будет много времени и достаточно игр, чтобы показать себя с лучшей стороны и болельщикам, и тренерскому штабу. Повторюсь, нужно стараться и работать.

– Для вас с Джастином Лонвейком это день, который запомнится надолго?
– Да, безусловно. Для нас обоих сегодня важный и большой день, я никогда не забуду его. Очень рад находиться в этом коллективе. Самое важное, что команда сегодня победила.

– За несколько недель в «Динамо» вы уже посетили Львов и Ужгород, понравились ли вам эти города?
– Они действительно очень красивые. У нас не было достаточно времени, чтобы прогуляться по ним и насладиться архитектурой сполна, но я обратил внимание на то, что у вас очень приятный и улыбающийся народ, даже в такое ужасное время.

– Как прошел первый месяц с новым коллективом?
– Ребята очень тепло меня встретили, это приятно. Чувствую себя хорошо.

– С кем общаетесь больше всего?
– Со всеми ребятами, говорящими на английском. Больше времени провожу с Лонвейком, мы подружились и живем в одной комнате. Вдвоем легче адаптироваться и узнавать новую команду. Но, повторюсь, общаюсь со многими ребятами – у нас фантастический коллектив.

– Когда начнете говорить по-украински?
– Очень скоро. Пока ничего не понимаю, но я обязательно выучу украинский. Уже знаю пару слов, например, «добрий вечір» (улыбается).

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Источник ФК Динамо Киев
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гравець збірної Ямайки, нещодавно грав проти Аргентини в товариській грі. Побачимо як себе проявить в Динамо.
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Хутин Пуйло
Только ракицкому не показывайте
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