Кахим ПЭРРИС: «Обязательно выучу украинский»

Новичок киевлян Кахим Пэррис после матча с «Минаем» (1:0) рассказал о дебюте за «Динамо» и первом месяце в команде:

– Какие эмоции испытываете в связи с дебютом?

– Фантастические ощущения! Для футболиста нет ничего лучше, чем провести свой первый матч за такой большой клуб, теперь нужно продолжать усердно работать и двигаться дальше.

– Вы провели на поле 15 минут, сложно ли за такое время проявить свои лучшие качества?

– Да, но это только первые минуты. Уверен, у меня еще будет много времени и достаточно игр, чтобы показать себя с лучшей стороны и болельщикам, и тренерскому штабу. Повторюсь, нужно стараться и работать.

– Для вас с Джастином Лонвейком это день, который запомнится надолго?

– Да, безусловно. Для нас обоих сегодня важный и большой день, я никогда не забуду его. Очень рад находиться в этом коллективе. Самое важное, что команда сегодня победила.

– За несколько недель в «Динамо» вы уже посетили Львов и Ужгород, понравились ли вам эти города?

– Они действительно очень красивые. У нас не было достаточно времени, чтобы прогуляться по ним и насладиться архитектурой сполна, но я обратил внимание на то, что у вас очень приятный и улыбающийся народ, даже в такое ужасное время.

– Как прошел первый месяц с новым коллективом?

– Ребята очень тепло меня встретили, это приятно. Чувствую себя хорошо.

– С кем общаетесь больше всего?

– Со всеми ребятами, говорящими на английском. Больше времени провожу с Лонвейком, мы подружились и живем в одной комнате. Вдвоем легче адаптироваться и узнавать новую команду. Но, повторюсь, общаюсь со многими ребятами – у нас фантастический коллектив.

– Когда начнете говорить по-украински?

– Очень скоро. Пока ничего не понимаю, но я обязательно выучу украинский. Уже знаю пару слов, например, «добрий вечір» (улыбается).