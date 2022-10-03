Италия03 октября 2022, 00:59 | Обновлено 03 октября 2022, 01:08
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Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии
03 октября 2022, 00:59 | Обновлено 03 октября 2022, 01:08
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В матче 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Болонью» со счетом 3:0.
У «Юве» голами отметились Филипп Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.
Для «Ювентуса» это первая победа в последних 4 матчах Серии А. У туринцев теперь 13 очков и 7-е место в турнирной таблице.
Серия А. 8-й тур
Ювентус – Болонья – 3:0
Голы: Костич, 24, Влахович, 59, Милик, 62
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Костич, 24 мин.
ГОЛ! 2:0. Влахович, 59 мин.
ГОЛ! 3:0. Милик, 62 мин.
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус).
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