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Чемпионат Италии
Ювентус
02.10.2022, FT 3 : 0
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Италия
03 октября 2022, 00:59 | Обновлено 03 октября 2022, 01:08
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0

Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии

03 октября 2022, 00:59 | Обновлено 03 октября 2022, 01:08
3
0
Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча
ФК Ювентус

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Болонью» со счетом 3:0.

У «Юве» голами отметились Филипп Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

Для «Ювентуса» это первая победа в последних 4 матчах Серии А. У туринцев теперь 13 очков и 7-е место в турнирной таблице.

Серия А. 8-й тур

Ювентус – Болонья – 3:0

Голы: Костич, 24, Влахович, 59, Милик, 62

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Костич, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Влахович, 59 мин.

ГОЛ! 3:0. Милик, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус).
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Ювентус Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Аркадиуш Милик Филип Костич Ювентус - Болонья Душан Влахович видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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