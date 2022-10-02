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Чемпионат Италии
Ювентус
02.10.2022, FT 3 : 0
Болонья
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Италия
02 октября 2022, 23:42 | Обновлено 02 октября 2022, 23:50
45
0

Одна победа за 4 матча. Ювентус разгромил Болонью и прервал серию неудач

У «Юве» голами отметились Филипп Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик

02 октября 2022, 23:42 | Обновлено 02 октября 2022, 23:50
45
0
Одна победа за 4 матча. Ювентус разгромил Болонью и прервал серию неудач
ФК Ювентус

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Болонью» со счетом 3:0.

У «Юве» голами отметились Филипп Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

Для «Ювентуса» это первая победа в последних 4 матчах Серии А. У туринцев теперь 13 очков и 7-е место в турнирной таблице.

Серия А. 8-й тур

Ювентус – Болонья – 3:0

Голы: Костич, 24, Влахович, 59, Милик, 62

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Ювентус Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Ювентус - Болонья Филип Костич Душан Влахович Аркадиуш Милик
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Источник Sport.ua
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