Одна победа за 4 матча. Ювентус разгромил Болонью и прервал серию неудач

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Болонью» со счетом 3:0.

У «Юве» голами отметились Филипп Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

Для «Ювентуса» это первая победа в последних 4 матчах Серии А. У туринцев теперь 13 очков и 7-е место в турнирной таблице.

Серия А. 8-й тур

Ювентус – Болонья – 3:0

Голы: Костич, 24, Влахович, 59, Милик, 62