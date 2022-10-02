Италия02 октября 2022, 23:42 | Обновлено 02 октября 2022, 23:50
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Одна победа за 4 матча. Ювентус разгромил Болонью и прервал серию неудач
У «Юве» голами отметились Филипп Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик
02 октября 2022, 23:42 | Обновлено 02 октября 2022, 23:50
45
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В матче 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Болонью» со счетом 3:0.
У «Юве» голами отметились Филипп Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.
Для «Ювентуса» это первая победа в последних 4 матчах Серии А. У туринцев теперь 13 очков и 7-е место в турнирной таблице.
Серия А. 8-й тур
Ювентус – Болонья – 3:0
Голы: Костич, 24, Влахович, 59, Милик, 62
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