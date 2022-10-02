Юрий ГУРА: «Мы очень довольны результатом»
Тренер «Александрии» дал комментарий после игры с «Черноморцем»
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подвел итог выигранного матча с «Черноморцем» (2:1).
«Мы очень довольны результатом. Мы очень тщательно готовились к этой игре. Поработали в паузу, когда играла национальная сборная, провели два товарищеских матча. Отлично подготовились и ребята, и мы. Сегодня ребята доказали, что есть характер, можно выходить и выигрывать.
Погодные условия? Понятно, что первый тайм играли мы против ветра, второй тайм – «Черноморец». Поле хорошее, то, что ветер был, не влияло. Да, мяч зависал, но мы справились с этим ветром и довели матч до нашей победы», – сказал Гура.
После пяти туров «Александрия» с десятью очками находится на пятом месте турнирной таблицы.
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