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  4. Юрий ГУРА: «Мы очень довольны результатом»
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 22:21 |
126
0

Юрий ГУРА: «Мы очень довольны результатом»

Тренер «Александрии» дал комментарий после игры с «Черноморцем»

02 октября 2022, 22:21 |
126
0
Юрий ГУРА: «Мы очень довольны результатом»
ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подвел итог выигранного матча с «Черноморцем» (2:1).

«Мы очень довольны результатом. Мы очень тщательно готовились к этой игре. Поработали в паузу, когда играла национальная сборная, провели два товарищеских матча. Отлично подготовились и ребята, и мы. Сегодня ребята доказали, что есть характер, можно выходить и выигрывать.

Погодные условия? Понятно, что первый тайм играли мы против ветра, второй тайм – «Черноморец». Поле хорошее, то, что ветер был, не влияло. Да, мяч зависал, но мы справились с этим ветром и довели матч до нашей победы», – сказал Гура.

После пяти туров «Александрия» с десятью очками находится на пятом месте турнирной таблицы.

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Источник Sport.ua
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