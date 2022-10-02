Юрий ГУРА: «Мы очень довольны результатом»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подвел итог выигранного матча с «Черноморцем» (2:1).

«Мы очень довольны результатом. Мы очень тщательно готовились к этой игре. Поработали в паузу, когда играла национальная сборная, провели два товарищеских матча. Отлично подготовились и ребята, и мы. Сегодня ребята доказали, что есть характер, можно выходить и выигрывать.

Погодные условия? Понятно, что первый тайм играли мы против ветра, второй тайм – «Черноморец». Поле хорошее, то, что ветер был, не влияло. Да, мяч зависал, но мы справились с этим ветром и довели матч до нашей победы», – сказал Гура.

После пяти туров «Александрия» с десятью очками находится на пятом месте турнирной таблицы.