Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы неправильно начали игру»
Главный тренер «Зари» подытожил матч с «Кривбассом»
Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен подвел итоги матча 5 тура против криворожского «Кривбасса» (2:2).
– Мы неправильно начали игру. Пропустили быстрый гол, после чего уже начали показывать свой футбол. Создавали моменты, забили два хороших гола после хороших атак. Думаю, в первом тайме должны были забивать еще как минимум один мяч. И во втором было достаточно моментов. Соперник имел свой момент после перерыва и он его реализовал. Но у нас было больше возможностей, чтобы забить.
– Дайте оценку действиям новичков.
– Я удовлетворен. Они только неделю у нас. Кирюханцев только чуть больше. Шахов своей работой на тренировке заслужил место в стартовом составе. Он – опытный игрок, нам такие нужны, ведь в команде много молодых исполнителей. Кирюханцев забил два гола, следовательно, хорошо дебютировал.
– Вы разбирали игру «Кривбасса». Сыграл ли соперник так, как вы и ожидали?
– Да. Соперник, вероятно, тоже знал, чего от нас ждать. Обе команды сыграли в своем стиле, обе хотели победить сегодня, – сказал ван Леувен.
После пятого тура «Заря» с десятью очками возглавляет группу команд, делящих 3-6 места в турнирной таблице.
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