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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 18:29 | Обновлено 02 октября 2022, 18:47
417
0

Владимир ШАРАН: «Эта игра придаст нам уверенности»

Наставник «Миная» – о минимальном поражении от «Динамо»

02 октября 2022, 18:29 | Обновлено 02 октября 2022, 18:47
417
0
Владимир ШАРАН: «Эта игра придаст нам уверенности»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал на пресс-конференции поражение от «Динамо» (0:1) в 5-м туре чемпионата Украины.

– Честно говоря, думаю, болельщикам понравилась эта игра. Было напряжение, были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника. Наша команда сыграла в тот футбол, который мы хотели видеть – особенно по сравнению с первым матчем против «Львова». Я отмечал то, что нужно выходить и играть уверенно против любой команды, это мы и увидели сегодня. Но нет завершения. Надо решать в создаваемых эпизодах реализовывать моменты, особенно с удававшихся нам стандартов.

А «Динамо» есть «Динамо». Цыганков забил на мастерстве, а Воробчак с двух подобных позиций не попал в створ ворот. Вот и разница. Хотя в организации игры мы выглядели прилично. Во втором тайме отдали инициативу, потому что устали и подсели. Но я видел, что можем добавить в конце матча – это и случилось. Благодаря некоторым перестановкам.

В двух подряд домашних матчах не можем забить – вот это плохо. Над этим нужно работать. Думаю, что эта игра придаст нам уверенности.

– Перед матчем вы сказали, что на такого соперника как «Динамо» команду не нужно настраивать. Так ли оно действительно получилось?
– Да, ребята играли спокойно, не нервничали. Всё было нормально. Выполнили все то, о чем договаривались, кроме гола...

– По вашему мнению, сколько «Минай» мог забить сегодня?
– Трудно сказать так сразу, надо смотреть со стороны, потому что сразу после матча можно наговорить лишнего. Но я по собственному опыту могу сказать: когда я работал в «Александрии», бывали матчи, где мы имели меньше моментов, но играли вничью или выигрывали. Против таких соперников надо реализовывать один из одного, а сегодня у нас было много моментов. Бойко несколько раз спасал «Динамо». Хотя и нас Бандура спасал. Игра была интересной, хоть мы ее и проиграли.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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