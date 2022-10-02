Владимир ШАРАН: «Эта игра придаст нам уверенности»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал на пресс-конференции поражение от «Динамо» (0:1) в 5-м туре чемпионата Украины.

– Честно говоря, думаю, болельщикам понравилась эта игра. Было напряжение, были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника. Наша команда сыграла в тот футбол, который мы хотели видеть – особенно по сравнению с первым матчем против «Львова». Я отмечал то, что нужно выходить и играть уверенно против любой команды, это мы и увидели сегодня. Но нет завершения. Надо решать в создаваемых эпизодах реализовывать моменты, особенно с удававшихся нам стандартов.

А «Динамо» есть «Динамо». Цыганков забил на мастерстве, а Воробчак с двух подобных позиций не попал в створ ворот. Вот и разница. Хотя в организации игры мы выглядели прилично. Во втором тайме отдали инициативу, потому что устали и подсели. Но я видел, что можем добавить в конце матча – это и случилось. Благодаря некоторым перестановкам.

В двух подряд домашних матчах не можем забить – вот это плохо. Над этим нужно работать. Думаю, что эта игра придаст нам уверенности.

– Перед матчем вы сказали, что на такого соперника как «Динамо» команду не нужно настраивать. Так ли оно действительно получилось?

– Да, ребята играли спокойно, не нервничали. Всё было нормально. Выполнили все то, о чем договаривались, кроме гола...

– По вашему мнению, сколько «Минай» мог забить сегодня?

– Трудно сказать так сразу, надо смотреть со стороны, потому что сразу после матча можно наговорить лишнего. Но я по собственному опыту могу сказать: когда я работал в «Александрии», бывали матчи, где мы имели меньше моментов, но играли вничью или выигрывали. Против таких соперников надо реализовывать один из одного, а сегодня у нас было много моментов. Бойко несколько раз спасал «Динамо». Хотя и нас Бандура спасал. Игра была интересной, хоть мы ее и проиграли.