Де Пена сделал уже 10 результативных действий за Интернасьонал

Уругвайский вингер бразильского «Интернасьонала» Карлос Де Пена, ранее выступавший за киевское «Динамо», забил победный гол в матче против «Сантоса».

Этот гол стал четвертым для Де Пены за «Интернасьонал». Также на его счету шесть ассистов в 34 матчах в составе бразильского клуба.

Напомним, ранее экс-динамовец продлил контракт с «Интернасьоналем».

Отметим, что «Интернасьонал» идет на втором месте в бразильской Серии А за 9 туров до финиша чемпионата.