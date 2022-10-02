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02 октября 2022, 17:17 | Обновлено 02 октября 2022, 17:58
696
0

Де Пена сделал уже 10 результативных действий за Интернасьонал

Бывший игрок «Динамо» отличился победным голом в воротах «Сантоса»

02 октября 2022, 17:17 | Обновлено 02 октября 2022, 17:58
696
0
Де Пена сделал уже 10 результативных действий за Интернасьонал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Де Пена

Уругвайский вингер бразильского «Интернасьонала» Карлос Де Пена, ранее выступавший за киевское «Динамо», забил победный гол в матче против «Сантоса».

Этот гол стал четвертым для Де Пены за «Интернасьонал». Также на его счету шесть ассистов в 34 матчах в составе бразильского клуба.

Напомним, ранее экс-динамовец продлил контракт с «Интернасьоналем».

Отметим, что «Интернасьонал» идет на втором месте в бразильской Серии А за 9 туров до финиша чемпионата.

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Карлос де Пена Динамо Киев Сантос Интернасьонал
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Источник Sport.ua
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