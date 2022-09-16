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  4. Экс-динамовец продлил контракт с бразильским клубом
Бразилия
16 сентября 2022, 10:10 |
204
0

Экс-динамовец продлил контракт с бразильским клубом

Карлос де Пена останется в «Интернасьонале» еще на 2 года

16 сентября 2022, 10:10 |
204
0
Экс-динамовец продлил контракт с бразильским клубом
ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Бывший уругвайский левый защитник киевского «Динамо» Карлос де Пена продлил контракт с бразильским «Итернасьонал».

Сообщается, что стороны заключили новую сделку еще на 2 года. Предыдущее соглашение было действительно до декабря 2022 года, но новое будет действовать до конца 2024 года.

Отметим, что уругваец выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. За 3 года в Украине Пена провел 102 матча, в которых отметился 19 забитыми голами и 17 ассистами.

Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат.

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Карлос де Пена Интернасьонал Динамо Киев продление контракта
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Источник Динамомания
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