Экс-динамовец продлил контракт с бразильским клубом

Бывший уругвайский левый защитник киевского «Динамо» Карлос де Пена продлил контракт с бразильским «Итернасьонал».

Сообщается, что стороны заключили новую сделку еще на 2 года. Предыдущее соглашение было действительно до декабря 2022 года, но новое будет действовать до конца 2024 года.

Отметим, что уругваец выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. За 3 года в Украине Пена провел 102 матча, в которых отметился 19 забитыми голами и 17 ассистами.

Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат.