Кахим Пэррис и Джастин Лонвейк дебютировали за Динамо

В матче 5-го тура украинской Премьер Лиги «Минай» – «Динамо» (0:1) в составе киевского клуба дебютировали сразу два новичка.

Свои первые официальные матчи в составе «бело-синих» провели 22-летний ямаец Кахим Пэррис и 22-летний нидерландец Джастин Лонвейк.

Кахим Пэррис, который стал игроком «Динамо» ровно месяц назад, появился на поле на 76-й минуте, заменив на левом крыле атаки Владислава Кабаева.

Джастин Лонвейк, подписавший контракт с «Динамо» на прошлой неделе, вступил в игру на 82-й минуте, заменив в центре полузащиты Владимира Шепелева.