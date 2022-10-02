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  4. Кахим Пэррис и Джастин Лонвейк дебютировали за Динамо
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 16:10 | Обновлено 02 октября 2022, 16:15
294
0

Кахим Пэррис и Джастин Лонвейк дебютировали за Динамо

Сразу два легионера впервые сыграли за киевский клуб

02 октября 2022, 16:10 | Обновлено 02 октября 2022, 16:15
294
0
Кахим Пэррис и Джастин Лонвейк дебютировали за Динамо
ФК Динамо Киев. Кахим Пэррис

В матче 5-го тура украинской Премьер Лиги «Минай» – «Динамо» (0:1) в составе киевского клуба дебютировали сразу два новичка.

Свои первые официальные матчи в составе «бело-синих» провели 22-летний ямаец Кахим Пэррис и 22-летний нидерландец Джастин Лонвейк.

Кахим Пэррис, который стал игроком «Динамо» ровно месяц назад, появился на поле на 76-й минуте, заменив на левом крыле атаки Владислава Кабаева.

Джастин Лонвейк, подписавший контракт с «Динамо» на прошлой неделе, вступил в игру на 82-й минуте, заменив в центре полузащиты Владимира Шепелева.

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Кахим Пэррис Джастин Лонвейк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо
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Источник ФК Динамо Киев
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