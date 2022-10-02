Черноморец – Александрия. Стартовые составы команд

В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Джеймс, В. Ермаков, Селин – Плакса, Политыло – Юсов, Бобко, Брагару – Бадибанга.

«Александрия»: Билык – Дячук, Бабогло, Копына, Цуриков – Рыбалка, Дрышлюк – Калитвинцев, Демченко, Кобзар – Кожушко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Александрия».