Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Буковина
02.10.2022 15:00 - : -
ФСК Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
02 октября 2022, 14:50 | Обновлено 02 октября 2022, 14:57
59
0

Буковина – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 2 октября в 15:00

02 октября 2022, 14:50 | Обновлено 02 октября 2022, 14:57
59
0
Буковина – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 2 октября, состоится матч 6-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором черновицкая «Буковина» примет ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

По теме:
Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай
Черноморец – Александрия. Стартовые составы команд
смотреть онлайн ФСК Мариуполь Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
Футбол | 02 октября 2022, 13:47 2
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер

Самба Диалло будет выступать за первую команду киевлян

Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Футбол | 01 октября 2022, 18:58 4
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко

Роберто Де Дзерби дебютировал в чемпионате Англии

Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Биатлон | 01.10.2022, 15:45
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Кризисный Интер проиграл Роме, драматичная победа Милана, успех Наполи
Футбол | 01.10.2022, 23:45
Кризисный Интер проиграл Роме, драматичная победа Милана, успех Наполи
Кризисный Интер проиграл Роме, драматичная победа Милана, успех Наполи
ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
Футбол | 01.10.2022, 20:28
ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
30.09.2022, 19:59 8
Олимпийские игры
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
30.09.2022, 18:58 5
Футбол
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
30.09.2022, 19:03 1
Футбол
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
30.09.2022, 13:39 4
Футбол
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
30.09.2022, 16:35 10
Война
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
01.10.2022, 09:42 5
Бокс
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
01.10.2022, 17:16 1
Футбол
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
30.09.2022, 11:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности