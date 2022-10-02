02.10.2022 15:00 - : -
Украина. Первая лига02 октября 2022, 14:50 | Обновлено 02 октября 2022, 14:57
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Буковина – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 2 октября в 15:00
02 октября 2022, 14:50 | Обновлено 02 октября 2022, 14:57
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В воскресенье, 2 октября, состоится матч 6-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором черновицкая «Буковина» примет ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
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