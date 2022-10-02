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Испания
02 октября 2022, 14:05 | Обновлено 02 октября 2022, 14:16
209
0

Атлетико планирует продать Де Пауля

«Матрасники» готовы отпустить аргентинца за 35 миллионов евро

02 октября 2022, 14:05 | Обновлено 02 октября 2022, 14:16
209
0
Атлетико планирует продать Де Пауля
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго де Пауль

Мадридский «Атлетико» планирует продать аргентинского полузащитника Родриго де Пауля в зимнее трансферное окно. 28-летний игрок не оправдал возложенных на него надежд.

«Матрасники» готовы отпустить игрока в другой клуб, если за него предложат порядка 35 миллионов евро. Де Пауль за эту же сумму перешел в мадридский коллектив из «Удинезе» летом прошлого года. Контракт Родриго с «Атлетико» рассчитан до завершения сезона-2025/2026.

В текущем розыгрыше Ла Лиги аргентинец сыграл шесть матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» нашел замену Облаку в АПЛ.

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Источник Todofichajes.com
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