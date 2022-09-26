Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико нашел замену Облаку в АПЛ
Испания
26 сентября 2022, 16:57 | Обновлено 26 сентября 2022, 18:29
880
0

Атлетико нашел замену Облаку в АПЛ

Эмилиано Мартинес может покинуть «Астон Виллу»

26 сентября 2022, 16:57 | Обновлено 26 сентября 2022, 18:29
880
0
Атлетико нашел замену Облаку в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Контракт Яна Облака с «Атлетико» Мадрид истекает в конце сезона. У «Матрасников» нет уверенности в том, что договориться по новому соглашению удастся.

Поэтому, «Атлетико» приступил к поиску возможной замены для Облака. Приоритетный вариант – голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Контракт 30-летнего вратаря с «Астон Виллой» действует до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

По теме:
Реал планирует вернуть Браима Диаса
Заря просматривает молодого голкипера
Бастони может перебраться в Манчестер
Ян Облак Атлетико Мадрид Астон Вилла Эмилиано Мартинес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mirror
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Футбол | 26 сентября 2022, 07:32 1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»

Президент «Ингульца» рассказал, как помогает украинской армии

Удобная соперница. Костюк в четвертый раз подряд переиграла Перу
Теннис | 26 сентября 2022, 14:56 6
Удобная соперница. Костюк в четвертый раз подряд переиграла Перу
Удобная соперница. Костюк в четвертый раз подряд переиграла Перу

Марта стартовала в Таллинне с непростой победы

Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
Бокс | 26.09.2022, 10:58
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
Стало известно, когда Зинченко вернется после травмы
Футбол | 26.09.2022, 07:53
Стало известно, когда Зинченко вернется после травмы
Стало известно, когда Зинченко вернется после травмы
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Со временем результаты придут к Ингульцу»
Футбол | 26.09.2022, 13:14
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Со временем результаты придут к Ингульцу»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Со временем результаты придут к Ингульцу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
25.09.2022, 00:23
Футбол
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
25.09.2022, 09:36 3
Бокс
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
25.09.2022, 06:50
Бокс
Избил двух девочек. Суперзвезду велоспорта арестовали в Австралии
Избил двух девочек. Суперзвезду велоспорта арестовали в Австралии
25.09.2022, 08:10 3
Другие виды
ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели
ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели
25.09.2022, 19:42 3
Футбол
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
25.09.2022, 00:55 2
Футбол
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
25.09.2022, 17:57
Бокс
Определен лучший игрок матча Армения - Украина
Определен лучший игрок матча Армения - Украина
24.09.2022, 18:25 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности