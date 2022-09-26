Атлетико нашел замену Облаку в АПЛ

Контракт Яна Облака с «Атлетико» Мадрид истекает в конце сезона. У «Матрасников» нет уверенности в том, что договориться по новому соглашению удастся.

Поэтому, «Атлетико» приступил к поиску возможной замены для Облака. Приоритетный вариант – голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Контракт 30-летнего вратаря с «Астон Виллой» действует до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.