Испания26 сентября 2022, 16:57 | Обновлено 26 сентября 2022, 18:29
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Атлетико нашел замену Облаку в АПЛ
Эмилиано Мартинес может покинуть «Астон Виллу»
26 сентября 2022, 16:57 | Обновлено 26 сентября 2022, 18:29
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Контракт Яна Облака с «Атлетико» Мадрид истекает в конце сезона. У «Матрасников» нет уверенности в том, что договориться по новому соглашению удастся.
Поэтому, «Атлетико» приступил к поиску возможной замены для Облака. Приоритетный вариант – голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.
Контракт 30-летнего вратаря с «Астон Виллой» действует до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
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