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Испания
02 октября 2022, 13:52 | Обновлено 02 октября 2022, 14:04
836
0

Матчи Ла Лиги будут начинаться с минуты молчания

В Испании почтут память жертв трагедии в Индонезии

02 октября 2022, 13:52 | Обновлено 02 октября 2022, 14:04
836
0
Матчи Ла Лиги будут начинаться с минуты молчания
LaLiga

Поединки 7-го (2 и 3 октября) и 8-го (7-9 октября) туров чемпионата Испании будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах трагедии, которая случилась после футбольного матча в Маланге (Индонезия).

«Этим жестом Ла Лига хочет выразить свои соболезнования индонезийскому народу, в особенности родственникам погибших в трагедии на стадионе на острове Ява, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время столкновений», — говорится в релизе Ла Лиги.

Напомним, трагедия произошла после матча чемпионата Индонезии «Арема» – «Персебая» (2:3). По последним официальным данным, в ней погибли 174 человека, а травмы получили 180 человек.

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Источник LaLiga
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