Матчи Ла Лиги будут начинаться с минуты молчания

Поединки 7-го (2 и 3 октября) и 8-го (7-9 октября) туров чемпионата Испании будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах трагедии, которая случилась после футбольного матча в Маланге (Индонезия).

«Этим жестом Ла Лига хочет выразить свои соболезнования индонезийскому народу, в особенности родственникам погибших в трагедии на стадионе на острове Ява, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время столкновений», — говорится в релизе Ла Лиги.

Напомним, трагедия произошла после матча чемпионата Индонезии «Арема» – «Персебая» (2:3). По последним официальным данным, в ней погибли 174 человека, а травмы получили 180 человек.