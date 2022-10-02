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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 13:47 |
5306
2

ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер

Самба Диалло будет выступать за первую команду киевлян

02 октября 2022, 13:47 |
5306
2
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

19-летний сенегальский легионер Самба Диалло сегодня в Ужгороде присоединился к первой команде «Динамо», в которой продолжит выступления в текущем сезоне.

Отмечается, что Диалло уже внесен в официальную заявку «бело-синих» на сезон в УПЛ, а также на матчи Лиги Европы.

Всего в заявке «Динамо» на сезон в УПЛ находятся пять легионеров. Помимо Диалло, это Томаш Кендзера (Польша), Джастин Лонвейк (Нидерланды), Кахим Пэррис (Ямайка) и Бенито (Нигерия).

Ранее сообщалось, что Диалло пытался трудоустроиться во французском «Бресте», но не подошел этой команде и был вынужден покинуть ее ряды.

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Самба Диалло Динамо Киев
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Источник ФК Динамо Киев
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Мега трансферы от Игорька. А потом Луческу обвиняют в плохих результатах ДК.
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