ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
Самба Диалло будет выступать за первую команду киевлян
19-летний сенегальский легионер Самба Диалло сегодня в Ужгороде присоединился к первой команде «Динамо», в которой продолжит выступления в текущем сезоне.
Отмечается, что Диалло уже внесен в официальную заявку «бело-синих» на сезон в УПЛ, а также на матчи Лиги Европы.
Всего в заявке «Динамо» на сезон в УПЛ находятся пять легионеров. Помимо Диалло, это Томаш Кендзера (Польша), Джастин Лонвейк (Нидерланды), Кахим Пэррис (Ямайка) и Бенито (Нигерия).
Ранее сообщалось, что Диалло пытался трудоустроиться во французском «Бресте», но не подошел этой команде и был вынужден покинуть ее ряды.
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