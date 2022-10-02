Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Черноморец
02.10.2022 15:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 15:00 |
411
0

Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 октября в 15:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги

02 октября 2022, 15:00 |
411
0
Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

2 октября в 15:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Александрия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ковалевке на поле стадиона «Колос».

Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай
Буковина – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец – Александрия. Стартовые составы команд
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Черноморец - Александрия смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье
Футбол | 02 октября 2022, 10:45 1
Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье
Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье

Отношения между женой экс-футболиста «Реала» и ее невесткой пресса характеризует как напряженные

ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
Футбол | 01 октября 2022, 20:28 3
ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»

Украинский игрок оценил победу в дерби

Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Биатлон | 01.10.2022, 15:45
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Минай – Динамо. Известны составы команд
Футбол | 02.10.2022, 12:15
Минай – Динамо. Известны составы команд
Минай – Динамо. Известны составы команд
Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
Футбол | 01.10.2022, 19:31
Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
01.10.2022, 17:16 1
Футбол
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
01.10.2022, 16:33 12
Футбол
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
01.10.2022, 23:55 1
Футбол
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
30.09.2022, 16:35 10
Война
Промоутер Фьюри: «Тайсон готов боксировать с Усиком в феврале или марте»
Промоутер Фьюри: «Тайсон готов боксировать с Усиком в феврале или марте»
30.09.2022, 16:58
Бокс
Сборную Украины временно может возглавить помощник Реброва
Сборную Украины временно может возглавить помощник Реброва
30.09.2022, 22:35 3
Футбол
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
01.10.2022, 08:35 9
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности