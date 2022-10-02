Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Эпицентр
51 0 : 0
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
02 октября 2022, 13:45 | Обновлено 02 октября 2022, 14:04
374
0

Эпицентр – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 2 октября в 13:30

02 октября 2022, 13:45 | Обновлено 02 октября 2022, 14:04
374
0
Эпицентр – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 2 октября, состоится матч 6-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Эпицентр» из Каменца-Подольского примет тернопольскую «Ниву». Стартовый свисток прозвучит в 13:30.

По теме:
Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай
Буковина – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Эпицентр Каменец-Подольский Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
Футбол | 01 октября 2022, 20:28 3
ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»
ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Северный Лондон - красный»

Украинский игрок оценил победу в дерби

Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье
Футбол | 02 октября 2022, 10:45 1
Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье
Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье

Отношения между женой экс-футболиста «Реала» и ее невесткой пресса характеризует как напряженные

АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Футбол | 01.10.2022, 16:33
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
Футбол | 02.10.2022, 13:47
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Футбол | 01.10.2022, 18:58
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
01.10.2022, 08:35 9
Футбол
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
30.09.2022, 16:35 10
Война
Промоутер Фьюри: «Тайсон готов боксировать с Усиком в феврале или марте»
Промоутер Фьюри: «Тайсон готов боксировать с Усиком в феврале или марте»
30.09.2022, 16:58
Бокс
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
30.09.2022, 13:39 4
Футбол
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
01.10.2022, 23:55 1
Футбол
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
01.10.2022, 11:19 3
Баскетбол
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
01.10.2022, 18:33 15
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности