Украина. Первая лига02 октября 2022, 13:45 | Обновлено 02 октября 2022, 14:04
374
0
Эпицентр – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 2 октября в 13:30
02 октября 2022, 13:45 | Обновлено 02 октября 2022, 14:04
374
0
В воскресенье, 2 октября, состоится матч 6-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Эпицентр» из Каменца-Подольского примет тернопольскую «Ниву». Стартовый свисток прозвучит в 13:30.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 октября 2022, 20:28 3
Украинский игрок оценил победу в дерби
Футбол | 02 октября 2022, 10:45 1
Отношения между женой экс-футболиста «Реала» и ее невесткой пресса характеризует как напряженные
Футбол | 01.10.2022, 16:33
Футбол | 02.10.2022, 13:47
Футбол | 01.10.2022, 18:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.10.2022, 08:35 9
30.09.2022, 16:35 10
30.09.2022, 16:58
30.09.2022, 13:39 4
01.10.2022, 23:55 1
01.10.2022, 11:19 3
01.10.2022, 18:33 15
01.10.2022, 11:00 6