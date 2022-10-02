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  4. Вратарь Днепра-1 Валеф - рекордсмен клуба по продолжительности сухой серии
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 12:32 | Обновлено 02 октября 2022, 12:54
353
0

Вратарь Днепра-1 Валеф - рекордсмен клуба по продолжительности сухой серии

Бразилец сохраняет непробиваемость

02 октября 2022, 12:32 | Обновлено 02 октября 2022, 12:54
353
0
Вратарь Днепра-1 Валеф - рекордсмен клуба по продолжительности сухой серии
СК Днепр-1. Макс Валеф

Бразильский голкипер Макс Валеф не пропустил ни одного гола в четырех стартовых матчах чемпионата. Он смог обновить клубный рекорд по количеству минут без пропущенных голов в УПЛ – 360.

Ранее данное высшее достижение «Днепра-1» принадлежало Валерию Юрчуку. Он в сезоне-2020/2021 не пропускал голы в течение 344 минут.

Напомним, в матче 5-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» обыграл «Львов» со счетом 3:0. На счету у подопечных Александра Кучера в этом сезоне-2022/2023 четыре победы в четырех матчах.

«Днепр-1» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. 9 октября команда Кучера сыграет с «Зарей».

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Макс Валеф Днепр-1
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Источник Sportarena
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