Вратарь Днепра-1 Валеф - рекордсмен клуба по продолжительности сухой серии

Бразильский голкипер Макс Валеф не пропустил ни одного гола в четырех стартовых матчах чемпионата. Он смог обновить клубный рекорд по количеству минут без пропущенных голов в УПЛ – 360.

Ранее данное высшее достижение «Днепра-1» принадлежало Валерию Юрчуку. Он в сезоне-2020/2021 не пропускал голы в течение 344 минут.

Напомним, в матче 5-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» обыграл «Львов» со счетом 3:0. На счету у подопечных Александра Кучера в этом сезоне-2022/2023 четыре победы в четырех матчах.

«Днепр-1» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. 9 октября команда Кучера сыграет с «Зарей».