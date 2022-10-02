Украина. Первая лига02 октября 2022, 11:45 | Обновлено 02 октября 2022, 12:28
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ЛНЗ - Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 2 октября, начало в 12:00
02 октября 2022, 11:45 | Обновлено 02 октября 2022, 12:28
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В матче 6-го тура группы Б Первой лиги ПФЛ черкасский ЛНЗ примет на своем поле «Скорук» из Днепропетровской области.
В турнирной таблице дивизиона ЛНЗ занимает 3 место с 10 очками. «Скорук» идет на последней – восьмой – позиции, имея 2 пункта. Команда в нынешнем сезоне еще ни разу не побеждала.
Матч пройдет 2 октября, начало в 12:00.
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