ЛНЗ - Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В матче 6-го тура группы Б Первой лиги ПФЛ черкасский ЛНЗ примет на своем поле «Скорук» из Днепропетровской области.

В турнирной таблице дивизиона ЛНЗ занимает 3 место с 10 очками. «Скорук» идет на последней – восьмой – позиции, имея 2 пункта. Команда в нынешнем сезоне еще ни разу не побеждала.

Матч пройдет 2 октября, начало в 12:00.