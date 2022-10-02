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Украина. Первая лига
02 октября 2022, 11:45 | Обновлено 02 октября 2022, 12:28
419
0

ЛНЗ - Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 2 октября, начало в 12:00

02 октября 2022, 11:45 | Обновлено 02 октября 2022, 12:28
419
0
ЛНЗ - Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

В матче 6-го тура группы Б Первой лиги ПФЛ черкасский ЛНЗ примет на своем поле «Скорук» из Днепропетровской области.

В турнирной таблице дивизиона ЛНЗ занимает 3 место с 10 очками. «Скорук» идет на последней – восьмой – позиции, имея 2 пункта. Команда в нынешнем сезоне еще ни разу не побеждала.

Матч пройдет 2 октября, начало в 12:00.

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Источник Sport.ua
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