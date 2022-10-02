Украина. Премьер лига02 октября 2022, 13:00 |
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Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 октября в 13:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги
02 октября 2022, 13:00 |
8970
0
2 октября в 13:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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