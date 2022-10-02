2 октября в 13:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Динамо».

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Игра проходит в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена».

Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.