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Чемпионат Украины
Минай
29 0 : 0
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 13:00 |
8970
0

Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 октября в 13:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги

02 октября 2022, 13:00 |
8970
0
Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

2 октября в 13:00 в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена».

Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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